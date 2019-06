Levaria Moro e Dallagnol comigo para a guerra, afirma general Mourão

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse nesta quinta-feira, 13, que, se tivesse que ir para a guerra, levaria Sergio Moro e Deltan Dallagnol.

Em entrevista à Rádio Guaíba (RS) nesta quinta-feira, 13, Mourão afirmou manter a confiança no ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PSL) após série de reportagens do site The Intercept Brasil, que revelou supostas conversas privadas do então juiz federal com integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato.

Para o vice, Moro foi vítima de um crime, e usou um jargão militar. “No Exército, a gente tem uma linguagem muito clara: se eu tiver que ir para a guerra, eu levo o Sergio Moro e o Deltan Dallagnol comigo”, declarou.

Para o general da reserva, a legitimidade dos dados revelados no último domingo, 9, é questionável. “Pode ser tudo editado, nós não temos acesso aos documentos e aos diálogos reais que podem ter acontecido. Obviamente, eles buscam atacar aquilo que é o maior patrimônio das pessoas de bem, que é a honra e a dignidade.”

Mourão também disse acreditar na legalidade da tramitação dos processos em torno da Lava Jato. “Afirmamos que isso rapidamente será esclarecido e reduzido exatamente ao que ele é: um crime cometido contra autoridades públicas.”

Desde domingo, o site The Intercept divulga conteúdo de supostas mensagens trocadas por Moro e integrantes do Ministério Público Federal (MPF) da força-tarefa de Curitiba. Os diálogos mostram que o então juiz teria orientado as investigações da Lava Jato por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram, sugerindo inclusive a mudança da ordem de fases da operação, além de aconselhar, fornecer pistas e antecipar uma decisão ao procurador Dallagnol.

Mourão reconheceu que o vazamento das mensagens reverbera na articulação política no Congresso. “Está causando algum ruído. Mas em uma análise mais fria e tranquila, esse ruído está circunscrito a determinados grupos.”

