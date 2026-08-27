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Política

Levantamento acende alerta para Lula e revela uma surpresa nas redes sociais

Dados da Ativaweb DataLab, feito com exclusividade para VEJA, mostra mudanças na força digital dos candidatos a poucas semanas do primeiro turno

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 17h40 | Atualizado em 28 ago 2026, 12h23
SILÊNCIO - Lula, Flávio, Caiado, Zema e Renan: falar em cortes, revisão de programas e ajustes não rende votos
Candidatos à Presidência em 2026: Os dois mais bem posicionados, Lula e Flávio, não participarão do primeiro debate (Roberto Casimiro/Fotoarena; Allison Sales/Getty Images; Aloisio M./Fotoarena/Estadão Conteúdo; Wilton Junior/Estadão Conteúdo; Roberto S./AtoPress/Estadão Conteúdo/.)
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A campanha presidencial entrou na reta decisiva, mas a disputa nas redes sociais já começa a produzir vencedores, perdedores e possíveis surpresas. Levantamento da Ativaweb DataLab, feito com exclusividade para VEJA, mostra movimentos distintos entre os principais nomes na corrida ao Palácio do Planalto — e indica que tamanho, sozinho, já não é suficiente para medir a força de uma candidatura no ambiente digital.

Augusto Cury aparece como um dos principais destaques do período, com forte crescimento nas redes, enquanto Renan Santos mantém a maior tração proporcional entre os candidatos analisados. Flávio Bolsonaro, por sua vez, combina escala e consistência. Lula segue com a maior base digital, mas o levantamento acende um sinal de alerta para uma recente perda de seguidores.

“Na campanha, o número não vale apenas pelo tamanho; vale pela direção que ele começa a tomar”, afirma Alek Maracajá, da Ativaweb.

A nova leitura dos dados também mostra que a disputa digital não se resume mais à contagem de seguidores. Engajamento, capacidade de mobilização e ritmo de crescimento passaram a pesar na corrida. Nessa comparação, Ronaldo Caiado segue com dificuldade para mobilizar sua base, enquanto Romeu Zema perdeu velocidade competitiva.

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“Seguidor mostra presença, engajamento mostra energia e crescimento mostra para onde a disputa está indo”, diz Maracajá.

A poucas semanas do primeiro turno, o desafio dos candidatos será transformar os movimentos observados agora em uma tendência duradoura. Um salto pontual pode render atenção e manchetes, mas a força política no digital depende da capacidade de sustentar a curva até a votação.

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“No digital, uma onda pode nascer em poucos dias; o difícil é chegar forte com ela até a urna”, afirma Maracajá.

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