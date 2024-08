Léo Índio disputará eleições em Cascavel como rival do PL

Integrante da família Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, vai disputar uma vaga de vereador em Cascavel, a quinta cidade mais populosa do Paraná. Filiado ao PP, partido do ex-presidente e que é adversário do PL no município, Índio, por enquanto, contou apenas com manifestações discretas de apoio dos parentes em torno de sua segunda tentativa de entrar na política.

O primo dos filhos de Jair Bolsonaro vai explorar o sobrenome famoso para tentar se eleger vereador. Na urna, ele será “Léo Bolsonaro”. Em Cascavel, o PP e o PL disputam a prefeitura da cidade. O partido de Bolsonaro apoia a candidatura de Renato Silva, atual vice-prefeito, e que aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Já o PP lançou a candidatura do ex-deputado estadual Marcio Pacheco, terceiro colocado nos levantamentos. Por enquanto, o favorito é o ex-prefeito Edgar Bueno (PSDB).

Os partidos unidos no plano nacional são adversários. Liderança do PP no município, o empresário Valdinei Silva tem instado o candidato do PL à prefeitura a provar que ele, de fato, é apoiador de Bolsonaro. “Temos desafiado o PL e o Renato a mostrar um vídeo dele apoiando Bolsonaro, estando com a direita nas eleições. Até agora não apresentaram nada”, disse em entrevista a VEJA. “A direita conservadora de Cascavel está com Marcio Pacheco”, completou.

Projeto político e investigação

Influenciador digital, Léo Índio é sobrinho de Rogéria Nantes Braga, primeira esposa de Bolsonaro e mãe dos filhos mais velhos do ex-presidente. Ele se tornou uma das pessoas mais próximas do vereador Carlos Bolsonaro. O candidato também foi um dos alvos da Polícia Federal na Operação Lesa Pátria, por ter participado dos atos de 8 de janeiro. Não é a primeira vez que ele tenta disputar um cargo público. Nas eleições de 2022, concorreu, sem sucesso, a uma vaga a deputado distrital pelo PL do Distrito Federal. Obteve apenas 1.801 votos.