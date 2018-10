Com 98% das urnas apuradas, a ex-atleta olímpica Leila do Vôlei (PSB) e o deputado Izalci (PSDB) foram eleitores senadores pelo Distrito Federal.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Leila teve 17,75% dos votos válidos; enquanto Izalci somou 15,33%.

O atual senador pelo DF Cristovam Buarque (PPS) ficou em terceiro lugar, com 12,07% dos votos válidos e não conseguiu renovar seu mandato.

A eleição para governador do DF será definida em segundo turno. O candidato do MDB Ibaneis Rocha, tem 41,9% dos votos válidos. Ele vai enfrentar o atual governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), que alcançou 13,94%. O terceiro colocado, Rogério Rosso (PSD) ficou em terceiro, com 11,26%.