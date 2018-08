Lava Jato prende executivo por suspeita de fraude em privatização

Um desdobramento da operação Lava Jato no Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quinta-feira o executivo Edson Menezes, ex-superintendente do banco Prosper e ex-presidente da Bolsa de Valores do Rio.

De acordo com o Bom Dia RJ, a operação investiga suspeitas de fraude na privatização do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Berj) e a inclusão da folha de pagamento de servidores estaduais para deixar a instituição mais atraente para o mercado.

Em delação, o operador do ex-governador Sérgio Cabral (MDB), Carlos Miranda, disse que o negócio envolveu a promessa de pagamento de seis milhões de reais — pagos, segundo o delator, pelo banco Prosper em dinheiro e em vinho.

O leilão foi preparado por uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que subcontratou o banco Prosper. Um dos diretores de projetos da instituição deve ser intimado a depor, ainda nesta quinta-feira.

O serviço de consultoria foi contratado em 2006, antes da gestão Cabral, mas foi feita até 2011, quando a folha foi vendida junto com o Berj.