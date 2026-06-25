Kassab vai discutir agenda da competitividade com frentes parlamentares

Um conjunto de frente parlamentares irá promover um encontro com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para discutir a agenda da competitividade no contexto das eleições.

O presidente do PT, Edinho Silva, participou da primeira edição e a expectativa é que representantes de outros partidos também participem da série nas próximas semanas.

Batizada de “Compromissos para um Brasil Competitivo”, à série de encontros é organizada em conjunto por quatro frentes: pelo Brasil Competitivo (FPBC), do Empreendedorismo (FPE), de Tecnologia e Atividades Nucleares (FPN) e em Defesa da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria (FPI).

A iniciativa é desenvolvida pelas frentes tendo como base um documento com propostas para a área, elaborada pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) com o setor produtivo.

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O texto estabelece metas para elevar a taxa de investimento para 20% do PIB, reduzir o Custo Brasil em 25% e posicionar o país entre as 30 economias mais competitivas do mundo até 2030.

O objetivo dos encontros é criar um ambiente de diálogo suprapartidário em torno de temas como energia competitiva, infraestrutura, transformação digital, segurança jurídica, combate à ilegalidade e produtividade.