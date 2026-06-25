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Política

Kassab vai discutir agenda da competitividade com frentes parlamentares

Edinho Silva participou de primeira edição de encontro

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 07h42
NOS BASTIDORES - Kassab: com o PSD anabolizado no estado, cacique articula para ter papel maior em 2026
O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Um conjunto de frente parlamentares irá promover um encontro com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para discutir a agenda da competitividade no contexto das eleições.

O presidente do PT, Edinho Silva, participou da primeira edição e a expectativa é que representantes de outros partidos também participem da série nas próximas semanas.

Batizada de “Compromissos para um Brasil Competitivo”, à série de encontros é organizada em conjunto por quatro frentes: pelo Brasil Competitivo (FPBC), do Empreendedorismo (FPE), de Tecnologia e Atividades Nucleares (FPN) e em Defesa da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria (FPI).

A iniciativa é desenvolvida pelas frentes tendo como base um documento com propostas para a área, elaborada pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC) com o setor produtivo.

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O texto estabelece metas para elevar a taxa de investimento para 20% do PIB, reduzir o Custo Brasil em 25% e posicionar o país entre as 30 economias mais competitivas do mundo até 2030.

O objetivo dos encontros é criar um ambiente de diálogo suprapartidário em torno de temas como energia competitiva, infraestrutura, transformação digital, segurança jurídica, combate à ilegalidade e produtividade.

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