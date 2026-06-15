Kassab oficializa pré-candidatura de Pedro Paulo ao Senado pelo Rio

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, oficializou na manhã desta segunda-feira, 15, a pré-candidatura do deputado federal Pedro Paulo ao Senado. O anúncio foi feito pelas redes sociais: Kassab postou uma foto simbólica jogando xadrez com o parlamentar do Rio. Eduardo Paes, pré-candidato a governador, e o prefeito da capital, Eduardo Cavaliere, também estão na imagem, assistindo à partida.

Pedro Paulo é braço direito de Paes, que já havia avisado ao presidente Lula (PT) da possibilidade de candidatura do deputado. O PT, que está na coligação do ex-prefeito, terá como candidata ao Senado a deputada Benedita da Silva. Ela tem apoio garantido do ex-prefeito.

Embora sejam duas vagas a senador em disputa este ano, o palanque de Paes tem outros nomes nessa corrida. São também pré-candidatos os vereadores Marcos Dias, do Podemos, e Helena Vieira, do PSDB, além de Miro Teixeira, do PDT. O Podemos e o PSDB negociam unificar esforços. Mesmo assim, ainda seriam quatro na coligação do pré-candidato a governador.

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Com a saída de Flávio Bolsonaro, pré-candidtao a presidente do PL, e do ex-governador Cláudio Castro (PL) do jogo, abriu-se o leque de opções na briga pelo Senado no Rio.