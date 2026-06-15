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Política

Kassab oficializa pré-candidatura de Pedro Paulo ao Senado pelo Rio

Palanque de Paes já tem Benedita da Silva e outros três nomes lançados a senador

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 12h32 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h35
Quatro homens sorridentes ao redor de uma mesa de madeira com um tabuleiro de xadrez. Dois estão sentados, um de suéter azul marinho e outro de camisa azul escura e jeans, movendo uma peça. Dois estão de pé, um de terno azul e camisa branca, e outro de suéter preto e óculos, observando a partida. Ao fundo, quadros abstratos e um lustre antigo pendurado
Pedro Paulo e Kassab jogam xadrez observados por Paes e Cavaliere (Instagram/Reprodução)
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Kassab oficializa pré-candidatura de Pedro Paulo ao Senado pelo Rio Priorize VEJA no Google

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, oficializou na manhã desta segunda-feira, 15, a pré-candidatura do deputado federal Pedro Paulo ao Senado. O anúncio foi feito pelas redes sociais: Kassab postou uma foto simbólica jogando xadrez com o parlamentar do Rio. Eduardo Paes, pré-candidato a governador, e o prefeito da capital, Eduardo Cavaliere, também estão na imagem, assistindo à partida.

Pedro Paulo é braço direito de Paes, que já havia avisado ao presidente Lula (PT) da possibilidade de candidatura do deputado. O PT, que está na coligação do ex-prefeito, terá como candidata ao Senado a deputada Benedita da Silva. Ela tem apoio garantido do ex-prefeito.

Embora sejam duas vagas a senador em disputa este ano, o palanque de Paes tem outros nomes nessa corrida. São também pré-candidatos os vereadores Marcos Dias, do Podemos, e Helena Vieira, do PSDB, além de Miro Teixeira, do PDT. O Podemos e o PSDB negociam unificar esforços. Mesmo assim, ainda seriam quatro na coligação do pré-candidato a governador.

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Com a saída de Flávio Bolsonaro, pré-candidtao a presidente do PL, e do ex-governador Cláudio Castro (PL) do jogo, abriu-se o leque de opções na briga pelo Senado no Rio.

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