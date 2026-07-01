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Política

Kassab é formalizado como vice na chapa de Caiado à presidência da República

Estratégia da chapa "puro sangue" é trazer a estrutura do partido para dentro da campanha presidencial do PSD

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 11h32 | Atualizado em 1 jul 2026, 11h41
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Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD (Leandro Sanches/ LIDE//)
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Kassab é formalizado como vice na chapa de Caiado à presidência da República Priorize VEJA no Google

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, foi anunciado nesta quarta-feira como vice na chapa encabeçada por Ronaldo Caiado, também do PSD, na corrida pelo comando do Palácio do Planalto.

A estratégia da chapa “puro sangue” é trazer a estrutura do partido para dentro da campanha presidencial do PSD.

O objetivo é fazer com que a máquina da sigla, como governadores, prefeitos e parlamentares, trabalhe para ampliar o apoio do eleitorado ao pré-candidato do PSD à presidência da República.

Por ser recém-chegado no PSD, o ex-governador de Goiás enfrentava resistência dos próprios correligionários.

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Com a entrada do principal dirigente da legenda na chapa, esse comportamento tende a ser menos frequente. Essa é a aposta de interlocutores de ambos.

Ainda assim, pré-candidatos que já tenham se alinhado a outras candidaturas ao Planalto não precisarão rever suas decisões e poderão manter postura mais independente.

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