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Política

Justiça suspende expulsão de Rebelo do DC e pede reintegração, após desavença por candidatura de Barbosa

Além de determinar a suspensão, foi estipulada uma multa de 50 mil Reais em caso de descumprimento

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 12h30
O ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo (DC)
O ex-ministro e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo (DC) (José Cruz/Agência Brasil)
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Justiça suspende expulsão de Rebelo do DC e pede reintegração, após desavença por candidatura de Barbosa Priorize VEJA no Google

A Justiça do Distrito Federal determinou a suspensão imediata da expulsão de Aldo Rebelo do Democracia Cristã (DC). O ex-ministro pedia a nulidade do ato deliberativo que decretou a sua saída da legenda.

A decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Brasília concluiu que a expulsão foi realizada sem a observância do devido processo disciplinar previsto no próprio estatuto da legenda, o que teria impedido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Além de determinar a suspensão da expulsão e ordenar a reintegração de Aldo Rebelo aos quadros do DC, foi estipulada uma multa de 50 mil Reais em caso de descumprimento.

Rebelo inda tenta fazer com que o partido realize uma convenção para escolher o nome do seu presidenciável. Com isto, ele tenta tirar o ex-ministro Joaquim Barbosa, do STF, do páreo.

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A decisão de cancelar a sua filiação ocorreu após um racha interno no partido, que retirou a pré-candidatura presidencial de Rebelo para tentar lançar Barbosa.

Oficialmente, a escolha pelo ex-ministro do STF ocorreu devido ao fato de Rebelo não ter engrenado nas pesquisas de intenção de votos. Apesar da briga com a Executiva nacional do DC, ele conta com apoios de lideranças em estados como Mato Grosso, Piauí e Roraima.

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