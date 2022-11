Justiça suspende contas de Nikolas Ferreira no Twitter e no Instagram

As contas no Twitter e no Instagram do deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) foram suspensas no fim da noite de sexta-feira, 4, após o político divulgar informação falsa sobre as eleições. Horas antes, o mineiro afirmou que a Justiça Eleitoral deveria investigar as afirmações de um homem argentino, segundo quem somente as urnas eletrônicas fabricadas em 2020 seriam passíveis de auditoria, o que não é verdade. Fernando Cerimedo, que é amigo de Eduardo Bolsonaro, disse ainda que os aparelhos mais antigos teriam registrado mais votos para Lula do que para Bolsonaro, o que também não ocorreu.

Sem as principais plataformas, Nikolas recorreu ao Telegram para se explicar. “Tive minhas redes sociais derrubadas por pedir ao TSE que analisasse denúncias eleitorais. Em nenhum momento afirmei, somente pedi para averiguar. É uma das funções do Tribunal. O que passar disso é narrativa da esquerda. Compartilhe essa informação com essa foto. A verdade prevalecerá”, afirmou.

O parlamentar não foi o primeiro a entrar na mira do Tribunal Superior Eleitoral. Outro deputado eleito, Gustavo Gayer (PL-GO) também viu seu perfil no Twitter ser excluído pelo mesmo motivo. Além da dupla, mais bolsonaristas poderão entrar na mira do TSE. Ainda na sexta-feira, o pastor Silas Malafaia divulgou vídeo em suas redes sociais pedindo para o presidente do órgão, Alexandre de Moraes, “vir a público e trazer respostas. O que esses auditores argentinos disseram é verdade ou mentira? O senhor tem que vir com provas robustas”, afirmou o pastor, se “esquecendo” de que o ônus da prova é de quem acusa.