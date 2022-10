Justiça nega liberdade para os três acusados de matar Bruno e Dom

Atualizado em 28 out 2022, 16h20 - Publicado em 28 out 2022, 15h10

A Justiça Federal do Amazonas negou um pedido de liberdade feito pela defesa de Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, acusados de assassinar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips em junho deste ano, no Vale do Javari. O trio foi indiciado por duplo homicídio qualificado (motivo torpe) e ocultação de cadáver.

Na solicitação, o advogado Aldo Raphael de Oliveira, que defende os três homens, afirma que eles foram torturados, deixaram de receber comida e não tiveram direito a banho de sol. Sem entrar no mérito da culpa de dois de seus clientes, o defensor disse que Oseney é inocente. “O acusado, mesmo sendo inocente das acusações que estão sendo imputadas, foi torturado na delegacia de Polícia Civil em Atalaia do Norte, para confessar um crime que não cometeu e para envolver falsamente o nome de outras pessoas, uma vez que a polícia estava atrás de um suposto mandante. O denunciado é analfabeto, e ao chegar na sede da Superintendência da Polícia Federal sofreu bastante tortura psicológica ao ser interrogado sem presença de seus advogados”, afirmou Oliveira.

O advogado também pediu que o caso fosse transferido da Justiça Federal para a estadual, sob a alegação de que o crime foi cometido fora de uma área de reserva indígena.

Sobre a soltura dos três denunciados, a Justiça manteve a prisão preventiva. “Não vejo qualquer ilegalidade ou mudança relevante do estado de coisas que implique a cessação desta medida cautelar. O crime é gravíssimo, a possibilidade de não se manter à disposição da Justiça é tentadora”, disse o juiz federal Fabiano Verli, que pediu a opinião do Ministério Público sobre a mudança de competência.

O magistrado, que foi acusado pela defesa dos réus de ser parcial no deferimento da denúncia, diz que atua dentro da lei. “Embora muita gente procure fazer marketing com casos midiáticos (mais até do que servidores públicos o fazem), não vi qualquer indício de que o MP esteja com essa intenção. Menos ainda a Justiça Federal. Esses não. Tudo aqui, é bom que fique claro, está sendo conduzido com responsabilidade e dentro da lei. E da normalidade possível diante de um caso assim. Afasto qualquer insinuação maliciosa, de pronto, sobre a conduta de funcionários públicos neste caso.”

Na semana passada, a Justiça concedeu a liberdade para o homem acusado de ser o mandante do crime. Após pagar uma fiança de 15.000 reais, Rubens Villar Pereira, conhecido como Colômbia, vai responder ao crime fora da cadeia.