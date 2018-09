A Justiça Eleitoral de São Paulo multou em 40 mil reais a campanha do candidato ao governo do estado pelo PT, Luiz Marinho, por veicular no rádio uma propaganda que conta com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acima do tempo permitido.

A decisão reafirma uma vedação já definida em 1º de setembro que proibia o uso da peça — ela foi divulgada quatro vezes após o partido ser notificado da primeira decisão judicial.

A representação contra o candidato do PT foi feita pela coligação Acelera SP, do ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB). A equipe do tucano alegou que, na propaganda de Marinho, veiculada no dia 31 de agosto em oito emissoras de rádio, ao longo de todo o dia, Lula aparece em mais de 25% do tempo. Ela voltou a ser usada nos dias 1º e 2 de setembro.

Segundo a legislação eleitoral, apoiadores de grande apelo social e político não podem aparecer em mais de um quarto do tempo das campanhas para evitar desequilíbrio no debate eleitoral. O PT foi notificado no dia 1º, mas voltou a usar a peça no dia seguinte.

Na propaganda, Lula diz conhecer Marinho desde 1978 e fala do currículo do candidato como sindicalista, presidente da CUT e ministro do Trabalho e da Previdência. Também relembra realizações do petista quando esteve no governo federal.

A defesa de Marinho afirmou à Justiça que “não houve qualquer violação à lei” e que a campanha do petista não iria mais veicular a propaganda impugnada “senão com ajustes”.