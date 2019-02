Justiça mantém suspensão dos direitos políticos de Lindbergh Farias

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) manteve, por unanimidade, a suspensão dos direitos políticos por quatro anos do ex-senador Lindbergh Farias (PT-RJ). O petista foi acusado de ter permitido o uso promocional de sua imagem quando era prefeito de Nova Iguaçu, entre 2005 e 2008, ano em que se reelegeu. O petista já havia sido condenado em primeira instância, em dezembro de 2016, pelo juiz Gustavo Quintanilha, da 7ª Vara Cível de Nova Iguaçu.

De acordo com o processo, Lindbergh distribuiu caixas de leite e cadernetas de controle de distribuição com a logomarca criada para o seu governo impressa no material. “O réu usou seu cargo e o poder a ele inerente para beneficiar-se em sua campanha à reeleição. O réu causou dano ao gastar verba pública na criação do símbolo, sua inserção em campanhas e sua propagação, associada a seu nome, em situações em que não era necessário”, escreveu o magistrado na sentença.

O magistrado também determinou o pagamento de uma multa. “Faltou à conduta do réu impessoalidade, economicidade e moralidade. Posto isso, condeno o réu Luiz Lindbergh Farias Filho à suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos e ao pagamento de multa civil no valor de R$ 480 mil reais”, acrescentou.

Em sua página no Facebook, o ex-senador chamou a decisão de “inacreditável” e classificou o Judiciário como “partidarizado”. “Sabe qual é a minha sensação, pessoal? É que qualquer petista que for a julgamento hoje, a partir de agora, vai ser condenado”, disse. “O que é que um sol estilizado tem a ver com promoção pessoal? Nunca usei sol em campanha”, afirmou.

Nas eleições de 2018, Lindbergh Farias não se reelegeu ao Senado. O petista foi o quarto colocado no Rio de Janeiro, com 1.419.676 votos (10,17% dos votos). Os dois senadores eleitos pelo estado foram Flávio Bolsonaro (PSL) e Arolde de Oliveira (PSD).