Justiça manda réus pela morte de Bruno e Dom para o presídio de Adélio

A Justiça Federal do Amazonas determinou que os três acusados pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, em junho deste ano, no Vale do Javari, sejam transferidos para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Amarildo da Costa Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima ficarão pelo período máximo de um ano na mesma cadeia em que se encontra Adélio Bispo de Oliveira, autor de uma facada no então candidato Jair Bolsonaro, em 2018.

Na decisão, o juiz Fabiano Verli citou a princípio apenas a transferência de Amarildo, sob o risco de “queima de arquivo”, mas a medida abrangeu os outros dois réus. “A alegação de que ficaram longe das famílias é relevante e forte o suficiente para ser levada em consideração, mas não é suficientemente forte para impedir que a Justiça Pública se acautele diante de possíveis cenários não muito favoráveis à incolumidade física dos presos. É com os presos e com a investigação que a PF, corretamente, está preocupada”, disse Verli.

Em Campo Grande, o trio passa regras rígidas, como a permanência de vinte e duas horas por dia em isolamento total, com direito a duas horas de banho de sol. As visitas são feitas de forma virtual ou pelo parlatório e não são permitidos contatos físicos com parentes.

Após a decisão de transferência dos três acusados, o juiz Fabiano Verli negou o pedido da defesa dos réus para que o caso fosse transferido para a Justiça estadual, sob a alegação de que o crime teria ocorrido fora da área de demarcação indígena. “Não há qualquer possibilidade de o duplo homicídio ter acontecido por questões alheias ao reconhecido envolvimento das duas vítimas em temas de proteção a terras indígenas”.

