Justiça manda PF investigar Ana Elisa, deputada eleita do PT, por suposta fake news contra Flávio

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A deputada eleita Ana Elisa (PT-MG) está sob investigação da Polícia Federal, determinada pela Justiça Eleitoral de Divinópolis, após uma notícia-crime de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ela é acusada de divulgar fake news sobre a candidatura presidencial dele. Entenda os detalhes do caso, que envolve publicações no X e a preservação do conteúdo para apuração.

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A Justiça Eleitoral de Divinópolis, em Minas Gerais, determinou que a Polícia Federal (PF) investigue a deputada eleita Ana Elisa (PT-MG), a mulher mais votada da história do estado para a Câmara dos Deputados, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) formular uma notícia-crime contra ela por suposta divulgação de fake news contra sua candidatura presidencial.

Flávio Bolsonaro questiona publicações feitas por Elisa no X entre os dias 24 de setembro e 8 de outubro, nas quais teria afirmado que ele propunha retirar o título de “padroeira do Brasil” de Nossa Senhora Aparecida.

Na peça, o senador diz haver “risco iminente à lisura do pleito presidencial em curso e à sua própria candidatura, acaso surjam novas postagens de teor semelhante”. Por isso, o juiz Orlando Israel de Souza, que assinou a decisão, determinou também que o X preserve as publicações feitas pela deputada eleita no período citado, seguindo sugestão do Ministério Público Eleitoral (MPE).

Israel de Souza, no entanto, recusou outra sugestão do MPE que, como medida cautelar, pedia que Ana Elisa ficasse proibida de fazer novas publicações nas redes sociais sobre a disputa presidencial, com risco de supostas novas fake news.

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A decisão judicial e a abertura da investigação não significam que tenha sido comprovado que Ana Elisa tenha divulgado fake news ou cometido qualquer crime, mas apenas que os fatos serão apurados pelas autoridades adequadas.

Em nota, Ana Elisa afirmou que esta “não é a primeira tentativa de Flávio” de “calá-la”. Ela também disse que ainda não teve acesso ao inquérito e que, por isso, não tem como falar sobre ele até o momento. “Quando tiver acesso, me pronunciarei a tempo e modo”, disse.