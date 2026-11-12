Justiça impõe tornozeleira a deputado da Paraíba, alvo de operação da PF

O deputado estadual Caio Roberto (MDB), da Paraíba, passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça Eleitoral nesta quinta-feira, 12, durante a segunda fase da Operação Zona de Influência, da Polícia Federal. Além do monitoramento eletrônico, o parlamentar foi proibido de frequentar determinados ambientes e de manter contato com outros investigados. As medidas cautelares também alcançaram um assessor.

A nova etapa da operação apura uma possível tentativa de atrapalhar as investigações iniciadas em setembro. Segundo a Polícia Federal, a análise de materiais apreendidos na primeira fase revelou indícios de que pessoas investigadas tiveram conhecimento antecipado das diligências policiais e adotaram medidas para eliminar possíveis provas. Os investigadores também apuram se terceiros foram orientados a destruir materiais de interesse da investigação.

Nesta quinta-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Cabedelo e Bananeiras. As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). Um dos endereços alvos das buscas foi a residência de Caio Roberto, onde foram apreendidos celulares e computadores. Endereços ligados a um assessor e a um familiar dele também foram incluídos nas diligências.

Operação investiga acordos entre políticos e criminosos

A segunda fase da Operação Zona de Influência é um desdobramento da investigação que apura possíveis vínculos entre agentes políticos e integrantes de uma organização criminosa com atuação na Região Metropolitana de João Pessoa. A suspeita é de que integrantes da facção tenham usado sua influência sobre comunidades da região para negociar apoio político-eleitoral a candidatos.

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De acordo com as apurações, o grupo criminoso teria utilizado o controle territorial dessas localidades para facilitar a entrada de candidatos durante a campanha eleitoral e favorecer articulações políticas. Entre as possíveis contrapartidas investigadas estão pagamentos a uma liderança da organização criminosa, o custeio de despesas de um centro comunitário e negociações envolvendo cargos e empregos na administração pública.

Caio Roberto já havia sido alvo da primeira fase da operação, deflagrada em 29 de setembro. Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e apreendeu 220 mil reais. A análise do material recolhido naquela etapa levou os investigadores a aprofundar a apuração sobre um possível vazamento de informações sigilosas e a destruição de provas.

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Com a nova fase, a Polícia Federal busca entender quem teve acesso antecipado às informações sobre as diligências e se houve uma articulação para eliminar evidências que poderiam contribuir com a investigação original. As medidas impostas ao deputado são cautelares e não representam uma condenação. A investigação segue em andamento.