🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Política

Justiça impõe tornozeleira a deputado da Paraíba, alvo de operação da PF

Caio Roberto (MDB) já era investigado por possíveis negociações de apoio eleitoral com facção criminosa

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 11h47
Homem branco de barba e cabelo escuro, vestindo terno azul-marinho e gravata cinza, sentado em uma mesa de madeira com um tablet e um microfone à frente, em um ambiente de reunião ou conferência. Ele olha para a esquerda com expressão séria, enquanto outras pessoas desfocadas aparecem ao fundo.
Caio Roberto (MDB-PB): PF cumpriu determinação de medidas cautelares contra o deputado paraibano (Caio Roberto/Instagram)
Continua após publicidade
Justiça impõe tornozeleira a deputado da Paraíba, alvo de operação da PF Priorize VEJA no Google

O deputado estadual Caio Roberto (MDB), da Paraíba, passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça Eleitoral nesta quinta-feira, 12, durante a segunda fase da Operação Zona de Influência, da Polícia Federal. Além do monitoramento eletrônico, o parlamentar foi proibido de frequentar determinados ambientes e de manter contato com outros investigados. As medidas cautelares também alcançaram um assessor.

A nova etapa da operação apura uma possível tentativa de atrapalhar as investigações iniciadas em setembro. Segundo a Polícia Federal, a análise de materiais apreendidos na primeira fase revelou indícios de que pessoas investigadas tiveram conhecimento antecipado das diligências policiais e adotaram medidas para eliminar possíveis provas. Os investigadores também apuram se terceiros foram orientados a destruir materiais de interesse da investigação.

Nesta quinta-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Cabedelo e Bananeiras. As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). Um dos endereços alvos das buscas foi a residência de Caio Roberto, onde foram apreendidos celulares e computadores. Endereços ligados a um assessor e a um familiar dele também foram incluídos nas diligências.

Operação investiga acordos entre políticos e criminosos

A segunda fase da Operação Zona de Influência é um desdobramento da investigação que apura possíveis vínculos entre agentes políticos e integrantes de uma organização criminosa com atuação na Região Metropolitana de João Pessoa. A suspeita é de que integrantes da facção tenham usado sua influência sobre comunidades da região para negociar apoio político-eleitoral a candidatos.

Siga
Continua após a publicidade

De acordo com as apurações, o grupo criminoso teria utilizado o controle territorial dessas localidades para facilitar a entrada de candidatos durante a campanha eleitoral e favorecer articulações políticas. Entre as possíveis contrapartidas investigadas estão pagamentos a uma liderança da organização criminosa, o custeio de despesas de um centro comunitário e negociações envolvendo cargos e empregos na administração pública.

Caio Roberto já havia sido alvo da primeira fase da operação, deflagrada em 29 de setembro. Na ocasião, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e apreendeu 220 mil reais. A análise do material recolhido naquela etapa levou os investigadores a aprofundar a apuração sobre um possível vazamento de informações sigilosas e a destruição de provas.

Continua após a publicidade

Com a nova fase, a Polícia Federal busca entender quem teve acesso antecipado às informações sobre as diligências e se houve uma articulação para eliminar evidências que poderiam contribuir com a investigação original. As medidas impostas ao deputado são cautelares e não representam uma condenação. A investigação segue em andamento.

Publicidade
TAGS:
Justiça Eleitoral
Maquiavel
MDB
Paraíba
PF - Polícia Federal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).