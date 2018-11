Quatro denúncias da Operação Cui Bono? são aceitas pela Justiça

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, aceitou as quatro denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal relacionadas à Operação Cui Bono?, que encontrou irregularidades na concessão de créditos milionários na Caixa Econômica Federal em troca de propina.

As pessoas citadas nas quatro denúncias passam a ser réus nos processos, entre elas o ex-ministro Geddel Vieira Lima, os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, o operador do mercado financeiro Lúcio Funaro e o ex-vice-presidente da Caixa Fábio Cleto. O empresário Henrique Constantino também virou réu.

As quatro denúncias são relativas a operações de créditos para as empresas Marfrig, Bertin, J&F, Grupo BR Vias e Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários, além de operações com recursos do FI-FGTS. O Ministério Público Federal pede multas e reparações que ultrapassam 3 bilhões de reais. Os denunciados irão responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.