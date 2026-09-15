Dia do Cliente VEJA: 4 revistas impressas a partir de R$ 32,90/mês. Assine agora!
Política

Justiça Eleitoral proíbe campanha de ACM Neto de usar mulheres nuas em atos

Decisão da Justiça Eleitoral reconhece objetificação do corpo feminino em carreata e determina multa de R$ 50 mil para reincidência

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h37
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil); e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) (União Brasil/Governo da Bahia/Divulgação)
Continua após publicidade
Justiça Eleitoral proíbe campanha de ACM Neto de usar mulheres nuas em atos Priorizar nos meus resultados Google

Após um evento de campanha em Salvador que expôs duas mulheres nuas em um minitrio elétrico, com seus corpos pintados com cores do União Brasil, partido de ACM Neto, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) entendeu que a campanha objetificou o corpo feminino. A decisão, assinada pelo desembargador Mhércio Cerqueira Monteiro, além de proibir a exibição de mulheres nuas em atos de campanha, prevê multa de 50. 000 reais em casos de descumprimento.

A representação foi apresentada pela campanha de Jerônimo Rodrigues (PT), atual governador da Bahia. O evento do União Brasil foi uma carreata realizada em 28 de agosto, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Nas redes sociais circulam as imagens das mulheres.

Ao analisar o pedido de liminar, o relator afirmou que ficou “incontroverso” o uso da figura feminina de maneira objetificada para chamar a atenção para o evento político. Para o magistrado, a ocorrência do episódio não foi contestada pela defesa, que concentrou seus argumentos em afirmar que ACM Neto e a coordenação da campanha majoritária não tinham conhecimento prévio da participação das mulheres.

A decisão enquadra a conduta no artigo 243, inciso X, do Código Eleitoral e no artigo 22, inciso XII, da Resolução 23. 610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que trata de propaganda que deprecie a condição da mulher. O relator também citou a Recomendação 128/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que orienta a adoção da perspectiva de gênero na atuação do Judiciário.

Siga
Continua após a publicidade

Defesa atribui episódio a apoiadores de deputado

Na contestação, a campanha de ACM Neto alegou não ter responsabilidade pelo episódio e afirmou que a iniciativa partiu de apoiadores ligados ao entorno da candidatura do deputado estadual Emerson Penalva (PP). Os representados apresentaram ainda uma nota pública atribuída ao parlamentar, na qual ele teria assumido a iniciativa do ato e isentado a coordenação da campanha majoritária.

A Procuradoria Regional Eleitoral, porém, opinou pela rejeição da alegação de ilegitimidade de ACM Neto e da coligação. O parecer considerou que cabe ao candidato majoritário e à coligação o dever de vigilância sobre os elementos cênicos utilizados em atos de campanha que coordenam. O relator acolheu o entendimento em sua análise preliminar, mas ressalvou que a discussão sobre o responsável direto pelo episódio ainda deverá ser aprofundada no processo.

Continua após a publicidade

Por isso, o desembargador determinou também a inclusão de Emerson Penalva no processo, para que ele seja citado e possa apresentar defesa e produzir as provas que considerar pertinentes. A decisão não encerra a representação, que seguirá para nova manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral depois da defesa do deputado.

Campanha terá de impedir repetição

A liminar concedida pelo TRE-BA tem caráter preventivo. O relator considerou que, como o período eleitoral ainda está em curso, existe risco concreto de que a prática seja repetida em novos atos de campanha.

Continua após a publicidade

Por isso, determinou que ACM Neto se abstenha e adote providências para impedir a exibição de mulheres seminuas ou em situação equivalente em quaisquer atos de campanha. Em caso de descumprimento, a multa será de R$ 50 mil por ato e por responsável.

Publicidade
TAGS:
ACM Neto
Bahia
Eleições 2026
Jerônimo Rodrigues
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).