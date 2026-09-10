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Política

Justiça Eleitoral fecha cerco contra candidatos suspeitos de ligação com crime no Rio

Desde a semana passada, TRE barrou quatro registros de candidatura de nomes envolvidos em investigações

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 11h11 | Atualizado em 10 set 2026, 14h11
Homem de meia-idade, barba grisalha e sorriso, sentado em mesa de madeira, camisa polo preta, com caneta e celular. Ao fundo, um mural com vista aérea do Rio de Janeiro, incluindo o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar
Paulo Lomenha: registro indeferido pelo TRE a deputado federal (Instagram/Reprodução)
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A Justiça Eleitoral do Rio aperta o cerco contra candidaturas que teriam ligação com o crime. Na quarta-feira, 9, o TRE barrou mais um candidato – o quarto desde a semana passada – com esse critério: Paulo Sergio Nunes Lomenha (Mobiliza) teve o registro indeferido para a disputa a deputado federal devido a desdobramentos da Operação Cerro, da 1ª Vara Criminal de Teresópolis, sobre um esquema de aparelhamento e fraude de licitações municipais. Ele foi denunciado, de acordo com o tribunal, por exercer o comando dessa organização.

O grupo atuaria em duas frentes: na de coleta de lixo e na de aterro sanitário em Teresópolis, Sapucaia e São José do Vale do Rio Preto. O esquema teria levantado 8,7 milhões de reais em propina e envolveria gestão oculta e clandestina de organizações sociais de saúde. Relator do processo no TRE, o desembargador Guilherme Calmon afirmou que o caso se enquadra no conceito de “macrocriminalidade de colarinho-branco, traduzindo violência institucional pela lesão aos cofres da saúde e do saneamento”.

Nomes barrados

Nesta semana, foram indeferidos também os registros do deputado estadual Renato Machado, da Federação Brasil da Esperança (PT/PcdoB/PV), e de Diego José Alba Taboada, da Federação PSDB Cidadania. Os dois tentam disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Antes, na semana passada, o deputado estadual Roosevelt Barreto Barcelos, o Val Ceasa (PRD), teve sua candidatura barrada.

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O presidente do TRE-RJ, desembargador Claudio de Mello Tavares, afirmou no seu voto de ontem que “cada pedido de registro é examinado individualmente, à luz das hipóteses constitucionais e legais de restrição à elegibilidade”. Ele explicou ainda: “Não se trata de discricionariedade nem de valoração subjetiva da vida do candidato, mas de aplicação do artigo 17, parágrafo 4º, da Constituição e dos critérios do artigo 14, parágrafo 9º, referentes à probidade administrativa, moralidade para o exercício do mandato e legitimidade do pleito, sempre a partir de prova idônea nos autos. ”

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Em todos os casos citados, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Crime Organizado
deputado federal
Justiça Eleitoral
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