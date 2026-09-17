🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Justiça eleitoral barra propaganda de Paes e concede direito de resposta a Ruas

TRE-RJ afirma que as peças atribuem condutas ilícitas diretamente ao candidato do PL

Por Gustavo Villela 17 set 2026, 18h29 | Atualizado em 17 set 2026, 18h33
Montagem com dois homens: à esquerda, um homem de meia-idade, óculos, camisa bege, falando ao microfone; à direita, um homem de cabelo raspado, terno azul e gravata, com expressão séria, olhando para frente
O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD); e o presidente da Alerj, Douglas Ruas (PL) (Tania Rego/Agência Brasil/Alex Ramos/Alerj/Divulgação)
Continua após publicidade
Justiça eleitoral barra propaganda de Paes e concede direito de resposta a Ruas Priorizar nos meus resultados Google

A disputa entre as coligações de Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) ganhou mais um episódio nesta quarta-feira, 16. Em decisão assinada pela relatora Ane Cristine Scheele Santos, a Justiça determinou a retirada de mais uma propaganda que vinha sendo exibida pela coligação de Paes e, dessa vez, concedeu direito de resposta à campanha de Ruas.

As respostas consistem em dois blocos de um minuto a serem exibidos na programação da TV Globo — um de dia e outro à noite —, além de duas inserções de 30 segundos. O conteúdo do material a ser exibido não é livre: ele tem que necessariamente rebater as alegações feitas nas propagandas que foram suspensas.

Entre os trechos considerados problemáticos pelo tribunal estão as afirmações de que o político teria sido “escolhido para continuar esquemas de corrupção” e de que buscaria “manter os mesmos esquemas e a sociedade com o Comando Vermelho”. Ambas fazem referência a Douglas Ruas. Segundo a decisão judicial, as peças associam diretamente o político a supostas condutas ilícitas.

Continua após a publicidade

No dia anterior à decisão, na terça-feira, 15, a mesma relatora indeferiu uma ação semelhante, que pedia direito de resposta e também a suspensão de uma fala de Eduardo Paes no programa Balanço Geral, da emissora Record. O trecho foi posteriormente disponibilizado no YouTube e na plataforma R7. “O PL do Rio está metido até o talo com o crime organizado”, disse Paes. O Tribunal aponta que a fala não foi dirigida diretamente a Ruas e que não há fato sabidamente inverídico. “As declarações inserem-se no contexto de crítica política hiperbólica”, aponta a decisão.

Siga

Na mesma entrevista, Paes afirma que “Douglas Ruas é o reserva do Rodrigo Bacellar”. Em relação a este trecho, a Justiça apontou ligações políticas de Ruas com Bacellar — preso preventivamente em 2025 sob suspeita de vazar informações sigilosas e obstruir uma investigação sobre o Comando Vermelho — e destacou que o candidato do PL assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) depois dele, em abril.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Douglas Ruas
Eduardo Paes
Eleições
Eleições 2026
Justiça Eleitoral
PL - Partido Liberal
PSD
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).