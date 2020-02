Justiça do Rio proíbe a cremação do corpo de Adriano da Nóbrega Pedido havia sido feito pela família do miliciano; magistrada afirmou que faltam 'documentos imprescindíveis' na petição Por André Siqueira - Atualizado em 12 fev 2020, 12h07 - Publicado em 12 fev 2020, 12h04

A Justiça do Rio proibiu, nesta quarta-feira, 12, a cremação do corpo do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega. O pedido havia sido feito pela família do ex-policial. Em sua decisão, a juíza Maria Izabel Pena Pieranti afirmou que “o pleito não atende aos requisitos da Lei 6.015/73, não estando acompanhado de imprescindíveis documentos”, como o Guia de Remoção de Cadáver e o Registro de Ocorrência. Mais informações em instantes.