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Política

Justiça aceita denúncia e torna réus doze envolvidos com o acidente da Voepass

Entre os acusados estão o presidente da companhia, José Luiz Felício Filho, gerentes, diretores e mecânicos

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 18h28 | Atualizado em 21 out 2026, 19h08
Queda de avião em Vinhedo
ACIDENTE: Destroços do avião da Voepass que caiu em Vinhedo (Nelson Almeida/AFP)
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Justiça aceita denúncia e torna réus doze envolvidos com o acidente da Voepass Priorize VEJA no Google

A Justiça Federal de São Paulo colocou doze pessoas no banco dos réus nesta quarta-feira, 21, por conta do acidente aéreo da Voepass, que deixou 62 pessoas mortas em agosto de 2024. A decisão da 9ª Vara Federal de Campinas aceitou na íntegra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF), que acusou diretores, gerentes, mecânicos e o presidente da companhia de serem responsáveis pela morte dos passageiros e da tripulação.

A decisão desta quarta dá dez dias para que os acusados apresentem a primeira defesa (leia ao final a lista completa dos réus). Eles foram acusados de cometer o crime de sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo na forma qualificada, por conta das mortes. Por isso, podem ser condenados a até 24 anos de prisão.

“A esperança agora é que as doze pessoas que foram denunciadas e acusadas sejam responsabilizadas por esse crime, que foi a morte de 62 pessoas na queda do avião. Não foi um acidente, mas sim um crime”, disse o advogado Luciano Katarinhuk, representante da Associação dos Familiares das Vítimas.

No dia 10 de agosto de 2024, uma aeronave da Voepass caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, durante uma viagem que tinha como destino o aeroporto de Guarulhos. Morreram na hora os 58 passageiros e os quatro tripulantes. É o maior acidente aéreo do país desde a tragédia envolvendo uma aeronave da TAM em 2007, no aeroporto de Congonhas.

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A perícia e as investigações concluíram que o acidente da Voepass foi provocado por uma sequência de negligências na manutenção das aeronaves, com o objetivo de economizar dinheiro, o que era uma política deliberada da empresa. O avião que caiu teve um problema grave no sistema de degelo, o que já era de conhecimento dos responsáveis técnicos da companhia.

Foi feito um acordo de reparação cível com os familiares das vítimas, que receberam indenizações de cerca de 100 000 reais. A denúncia aceita nesta quarta diz respeito à responsabilização criminal dos envolvidos. Há ainda uma frente de apuração da responsabilidade administrativa sobre o caso — a Polícia Federal enviou a investigação para Brasília para detalhar a atuação dos servidores da Agência Nacional de Aviação, a Anac.

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Veja a seguir os nomes dos réus no caso da Voepass

  • Marcos Hiroyuki Sato – despachante operacional do voo
  • Alex de Souza Leandro – mecânico
  • William Schmidt Agatz – gerente do Centro de Controle Operacional
  • Juliano Flores Pacheco – gerente do Maintance Control Center
  • Raphael Limongi de Figueiredo – chefe do Centro de Controle Operacional
  • Marcel Sarquis Moura – diretor de operações
  • Tiago Passucci Morani – gerente de engenharia e inspetor-chefe
  • Carlos Alberto Costa – diretor de manutenção
  • Eric Consoli – diretor técnico
  • Rafael Gimenez Rodrigues – piloto-chefe
  • David da Costa Faria Neto – diretor de segurança operacional
  • José Luiz Felício Filho – presidente e proprietário
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