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Política

Juristas pedem suspeição de Nunes Marques por atuação no caso do ‘Exército do Lula’

Ação pede que TSE convoque com urgência sessão plenária para analisar conduta do presidente

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 16h02
Homem de pele clara, cabelo curto e grisalho, vestindo terno azul, camisa branca, gravata azul clara e toga preta com detalhes vermelhos, sentado em uma cadeira vermelha, olhando para a direita. Ao fundo, uma parede com painéis verticais vermelhos. À frente, uma bancada de madeira escura e um microfone
O presidente do TSE, Nunes Marques, durante sessão (Leobark Rodrigues/TSE)
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A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) apresentou nesta quinta-feira, 15, um pedido de suspeição do ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por sua atuação no caso envolvendo o canal “Exército do Lula”. Na ação, a entidade questiona a atuação do magistrado na condução do caso e pede que seja convocada com urgência uma sessão plenária da Corte, diante da proximidade do segundo turno — que acontece em dez dias.

No último domingo, 11, o presidente do TSE atendeu a um pedido da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) para suspender o canal de WhatsApp “Exército do Lula”. O caso já estava sendo analisado em uma ação de investigação judicial eleitoral, sob relatoria do corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, que deu outra decisão, horas mais tarde no domingo, restabelecendo o canal.

No dia seguinte, Nunes Marques pediu um laudo para a área técnica do TSE, que lhe enviou um parecer contrariando a decisão de domingo. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) não encontrou no canal “Exército do Lula” as notícias falsas que foram usadas como argumento para a sua derrubada.

Apesar disso, o presidente do TSE voltou a derrubar o canal no dia seguinte. Ele condicionou a continuidade do funcionamento do “Exército do Lula” a seu registro como meio oficial de comunicação da campanha. A equipe do presidente Lula atendeu à determinação, mas o canal ficará fora do ar por 48 horas, prazo previsto na lei eleitoral.

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A ação apresentada nesta quinta argumenta que o ministro não agiu da mesma maneira em relação ao canal de WhatsApp “Tropa do Flávio”, que mobiliza a campanha do senador nas redes, assim como o “Exército do Lula”. “O que se submete ao Tribunal é a necessidade de examinar se a sequência de atos praticados pela Presidência, confrontada com a atuação do relator natural e com o tratamento dispensado a situações comparáveis, apresenta elementos suficientes para caracterizar a hipótese de parcialidade partidária prevista no art. 20 do Código Eleitoral”, diz trecho da ação da ABJD.

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