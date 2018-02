Jungmann assumirá Segurança Pública e general vai para a Defesa

O ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS), será deslocado para o novo Ministério da Segurança Pública, a ser criado pelo presidente Michel Temer (MDB). Ele será substituído por um general, Joaquim Silva e Luna, no comando da Defesa, segundo o jornal O Estado de S.Paulo.

Luna é o atual secretário-geral da pasta e já foi chefe do Estado-Maior do Exército. O anúncio será oficializado por Temer nesta segunda-feira.

A criação do Ministério da Segurança Pública foi anunciada este mês pelo presidente logo após decretar intervenção na segurança do Rio de Janeiro, e tem por objetivo coordenar no âmbito federal medidas de combate à violência no país.

A pasta será responsável pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria de Segurança Pública, hoje vinculadas ao Ministério da Justiça, e ainda estudará a criação de uma Guarda Nacional.

A segurança, uma das principais preocupações dos brasileiros, se tornou pauta prioritária do governo Temer, tão logo o emedebista optou por encostar a agenda reformista depois da perspectiva de não aprovar a Reforma da Previdência. O presidente conta com o sucesso da intervenção e a popularidade do combate à criminalidade para garantir sua influência no pleito de outubro ou, até, se cacifar para disputar a reeleição.

(Com Reuters)