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Política

Julgamento no STF sobre Moraes e Vorcaro: horário e onde assistir

Supremo realiza sessão extraordinária nesta terça-feira, 15, com transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 17h31 | Atualizado em 15 set 2026, 10h17
Montagem com dois homens em close-up: à esquerda, um homem calvo de terno e gravata vermelha, com expressão séria; à direita, um homem barbudo de cabelo escuro penteado para trás, vestindo camisa branca e blazer escuro, com leve sorriso
O ministro Alexandre de Moraes, do STF; e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master (Divulgação/Reprodução)
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O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira, 15, a partir das 10h, a sessão extraordinária que vai decidir se será aberta uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por causa de sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Esta é a primeira vez que o tribunal debate abertamente se deve investigar um de seus próprios integrantes.

A sessão foi convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, e ocorre em meio à repercussão de mensagens envolvendo Moraes e Vorcaro reveladas no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master. O plenário deverá decidir se os elementos reunidos justificam a abertura de uma apuração contra o ministro ou se o caso deve ser arquivado.

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Horário do julgamento de Moraes no STF

A sessão extraordinária está marcada para começar às 10h desta terça-feira. A entrada no espaço físico da Corte será restrita a pessoas previamente credenciadas.

O julgamento foi mantido mesmo depois de o Supremo cancelar outra sessão extraordinária prevista para a quinta-feira, 10.

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Onde assistir ao julgamento de Moraes e Vorcaro?

O julgamento poderá ser acompanhado pelo site da VEJA, VEJA+, TV Justiça e pela transmissão oficial do STF no YouTube

O que o STF vai decidir sobre Moraes?

O foco da sessão será a decisão sobre a possibilidade de investigar Alexandre de Moraes a partir de elementos relacionados às mensagens trocadas com Daniel Vorcaro. Fachin determinou que o julgamento se restrinja a essa questão, separando o caso de outros embates surgidos dentro do Supremo a partir das investigações sobre o Banco Master.

A deliberação terá, portanto, um objeto específico: definir se os elementos existentes justificam o prosseguimento de uma investigação sobre a conduta do ministro ou se a apuração deve ser encerrada. O julgamento será feito pelo plenário do Supremo.

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Alexandre de Moraes
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Supremo Tribunal Federal - STF
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