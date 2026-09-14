Julgamento no STF sobre Moraes e Vorcaro: horário e onde assistir
Supremo realiza sessão extraordinária nesta terça-feira, 15, com transmissão ao vivo
O Supremo Tribunal Federal (STF) realiza nesta terça-feira, 15, a partir das 10h, a sessão extraordinária que vai decidir se será aberta uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes por causa de sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master. Esta é a primeira vez que o tribunal debate abertamente se deve investigar um de seus próprios integrantes.
A sessão foi convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, e ocorre em meio à repercussão de mensagens envolvendo Moraes e Vorcaro reveladas no âmbito das investigações relacionadas ao Banco Master. O plenário deverá decidir se os elementos reunidos justificam a abertura de uma apuração contra o ministro ou se o caso deve ser arquivado.
Horário do julgamento de Moraes no STF
A sessão extraordinária está marcada para começar às 10h desta terça-feira. A entrada no espaço físico da Corte será restrita a pessoas previamente credenciadas.
O julgamento foi mantido mesmo depois de o Supremo cancelar outra sessão extraordinária prevista para a quinta-feira, 10.
Onde assistir ao julgamento de Moraes e Vorcaro?
O julgamento poderá ser acompanhado pelo site da VEJA, VEJA+, TV Justiça e pela transmissão oficial do STF no YouTube.
O que o STF vai decidir sobre Moraes?
O foco da sessão será a decisão sobre a possibilidade de investigar Alexandre de Moraes a partir de elementos relacionados às mensagens trocadas com Daniel Vorcaro. Fachin determinou que o julgamento se restrinja a essa questão, separando o caso de outros embates surgidos dentro do Supremo a partir das investigações sobre o Banco Master.
A deliberação terá, portanto, um objeto específico: definir se os elementos existentes justificam o prosseguimento de uma investigação sobre a conduta do ministro ou se a apuração deve ser encerrada. O julgamento será feito pelo plenário do Supremo.