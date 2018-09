Recém-empossado como novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro João Otávio de Noronha afirmou nesta quarta-feira 5 que a Corte levará até quarenta dias para julgar um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra a condenação, tão logo este pedido chegue ao STJ.

“O processo do Lula ainda não chegou”, disse Noronha. “Chegando ao STJ, posso afirmar a vocês que em 30 a 40 dias esse processo estará julgado”, afirmou o ministro. O recurso já foi admitido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), mas a remessa para a Corte Superior foi suspensa em julho a partir de um pedido da defesa do ex-presidente.

Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo do apartamento tríplex no Guarujá (SP), que foi, segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), ocultado e reformado pela empreiteira OAS a pedido do ex-presidente e em troca de benefícios em contratos com a Petrobras. O petista foi condenado a nove anos e seis meses de prisão pelo juiz Sergio Moro em julho do ano passado.

Em janeiro, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu, por 3 votos a 0, aumentar a pena para doze anos e um mês de detenção. Esgotados os recursos em segunda instância, o ex-presidente foi preso no último dia 7 de abril. A condenação também o tornou inelegível pelo atual entendimento da Lei da Ficha Limpa.

Se considerar pertinente, o relator do caso de Lula no STJ, ministro Félix Fischer, pode conceder efeito suspensivo ao recurso quando o receber, o que permitiria que o ex-presidente fosse solto e disputasse as eleições deste ano – o petista teve o registro da sua candidatura negado pela Justiça Eleitoral. Para isso, no entanto, Fischer precisaria considerar “plausíveis” as alegações de Lula contra a sentença. Até o momento, nas situações anteriores em que foi acionado pela defesa, o ministro negou sucessivos pedidos feitos pelo petista.

Reajuste

Questionado sobre o reajuste de 16,38% aos magistrados brasileiros, proposta que foi encaminha pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que deve ser analisada pelo Congresso, Noronha demonstrou preocupação, afirmando que isso deverá ocasionar desafios na gestão dos recursos do STJ, mesmo que aumento seja concedido em troca do fim do auxílio-moradia aos juízes.

“A expectativa, segundo se fala, é que cortaria o auxílio moradia. Não tenho dúvida de que isso vai importar numa despesa adicional e que o momento é muito difícil. Se aprovado [pelo Congresso], eu vou ter muita dificuldade em realocar verbas do orçamento”, disse o presidente do STJ.

(Com Agência Brasil)