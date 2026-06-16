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Política

Julgamento de Eduardo amplia guerra de narrativas entre Lula e Flávio Bolsonaro

Cientista político avalia que disputa eleitoral transformará tarifas dos EUA e atuação dos irmãos Bolsonaro em mais um embate de versões até outubro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 13h30
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Julgamento de Eduardo amplia guerra de narrativas entre Lula e Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O julgamento envolvendo Eduardo Bolsonaro ocorre a partir desta terça, 16, em meio a um cenário político marcado pelo acirramento da corrida presidencial e pela repercussão das medidas adotadas pelo governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil. O tema ganhou relevância adicional após a viagem de Eduardo e do senador Flávio Bolsonaro aos EUA, onde ambos se reuniram com o presidente americano, Donald Trump (este texto é um resumo do vídeo acima).

Poucos dias depois do encontro, o governo americano avançou em medidas que incluem a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e a possibilidade de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Os episódios passaram a ser explorados politicamente tanto por aliados quanto por adversários dos irmãos Bolsonaro.

Durante o programa Ponto de Vista, a apresentadora Laísa Dall’Agnol observou que parte do eleitorado vê de forma positiva a atuação dos parlamentares junto ao governo americano, enquanto outro segmento associa a movimentação política ao risco de prejuízos econômicos para o Brasil.

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As novas tarifas foram direcionadas apenas ao Brasil?

Na avaliação do cientista político Rubens Figueiredo, o contexto internacional precisa ser levado em consideração antes de se concluir que as medidas tenham como alvo exclusivo o governo brasileiro. Segundo ele, a nova rodada de tarifas anunciada pelos Estados Unidos atingiu dezenas de países e faz parte de uma estratégia mais ampla da administração Trump após obstáculos judiciais enfrentados pelo chamado primeiro tarifaço. “Essa segunda tarifa foi aplicada a 59 países. Não foi só no Brasil”, afirmou.

Figueiredo destacou que a Casa Branca tem buscado justificativas alternativas para sustentar as medidas comerciais, recorrendo a temas como trabalho forçado e outras questões previstas na legislação americana. “Não parece ser uma ação voltada exclusivamente para o Brasil”, avaliou.

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O tarifaço pode prejudicar Flávio Bolsonaro?

Embora relativize a ideia de que o Brasil seja alvo único das medidas, o cientista político reconhece que o episódio cria dificuldades políticas para o senador Flávio. Isso porque uma eventual elevação de tarifas capaz de afetar preços, inflação ou atividade econômica pode ser explorada pelos adversários como consequência da aproximação do campo bolsonarista com o governo Trump. “Não é simpático para o Bolsonaro você fazer uma campanha que possa prejudicar a vida dos brasileiros”, observou.

Ao mesmo tempo, Figueiredo ressalta que a oposição deve construir uma narrativa oposta, transferindo ao governo Lula a responsabilidade por eventuais impactos econômicos decorrentes da crise comercial.

Quem tende a vencer essa disputa de versões?

Para o especialista, ainda é cedo para identificar qual narrativa prevalecerá junto ao eleitorado. O que se desenha, segundo ele, é a repetição de uma dinâmica que tem marcado os principais episódios da pré-campanha presidencial. “Vai ser uma guerra de narrativas, como têm sido todos os fatos que ocorrem”, afirmou.

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Na visão de Figueiredo, o mesmo acontecimento tende a ser interpretado de maneiras completamente distintas conforme o alinhamento político dos eleitores. Enquanto aliados de Lula buscarão associar as tarifas à atuação dos Bolsonaro nos Estados Unidos, apoiadores do senador devem sustentar que a responsabilidade recai sobre o governo federal.

O resultado desse embate, conclui o cientista político, dependerá menos do fato em si e mais da capacidade de cada lado de convencer os eleitores sobre quem deve ser responsabilizado pelos desdobramentos da crise.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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