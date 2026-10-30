Juízes e procuradores formam frente contra questionamentos ao sistema de votação
Associações divulgam nota pública reforçando a lisura das urnas e o respeito ao veredito popular nas eleições de 2026
Diversas entidades jurídicas brasileiras reafirmaram, nesta sexta-feira, total confiança no sistema eletrônico de votação do país. A manifestação pública ocorre dias após o candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno, não reconhecer o resultado do pleito e questionar a legitimidade do processo eleitoral.
Lideradas pela Associação dos Magistrados Brasileiros, as entidades destacam que aceitar o veredito popular é um requisito fundamental para a sustentação do Estado democrático de direito, o que se sobrepõe a quaisquer divergências de caráter político ou partidário. Além disso, as signatárias da nota pública elogiaram a dedicação do TSE e de todos os profissionais envolvidos na organização das eleições de 2026.
A mensagem também enfatiza a importância da harmonia e independência entre os três poderes, tendo em vista que a soberania nacional e a liberdade de escolha do povo brasileiro devem ser sempre respeitadas conforme a Constituição Federal.
Assinam o manifesto de apoio à democracia e ao sistema eleitoral:
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AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros)
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Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil)
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Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público)
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Amagis-DF (Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios)
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Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho)
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ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República)
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ANPT (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho)
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ANMPM (Associação Nacional do Ministério Público Militar)
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Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil)
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Anadep (Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos)