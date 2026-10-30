Juízes e procuradores formam frente contra questionamentos ao sistema de votação

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Entidades jurídicas brasileiras, incluindo a Associação dos Magistrados Brasileiros, reafirmaram total confiança no sistema eletrônico de votação do país. A manifestação ocorre dias após questionamentos sobre o resultado eleitoral, enfatizando a aceitação do veredito popular como fundamental para o Estado democrático de direito e elogiando a dedicação do TSE. Leia mais para entender a posição.

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Diversas entidades jurídicas brasileiras reafirmaram, nesta sexta-feira, total confiança no sistema eletrônico de votação do país. A manifestação pública ocorre dias após o candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), derrotado no segundo turno, não reconhecer o resultado do pleito e questionar a legitimidade do processo eleitoral.

Lideradas pela Associação dos Magistrados Brasileiros, as entidades destacam que aceitar o veredito popular é um requisito fundamental para a sustentação do Estado democrático de direito, o que se sobrepõe a quaisquer divergências de caráter político ou partidário. Além disso, as signatárias da nota pública elogiaram a dedicação do TSE e de todos os profissionais envolvidos na organização das eleições de 2026.

A mensagem também enfatiza a importância da harmonia e independência entre os três poderes, tendo em vista que a soberania nacional e a liberdade de escolha do povo brasileiro devem ser sempre respeitadas conforme a Constituição Federal.

Assinam o manifesto de apoio à democracia e ao sistema eleitoral:

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AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros)

Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil)

Conamp (Associação Nacional dos Membros do Ministério Público)

Amagis-DF (Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios)

Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho)

ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República)

ANPT (Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho)

ANMPM (Associação Nacional do Ministério Público Militar)

Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil)

Anadep (Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos)