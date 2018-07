Juíza proíbe Márcio França de discursar em eventos do governo de SP

A juíza Alessandra Barrea Laranjeiras, da 14ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, atendeu a um pedido dos advogados Flávio Henrique Costa Pereira – este ligado ao PSDB – e Tony Issaac Chalita e proibiu o governador de São Paulo, Márcio França (PSB), de fazer discursos em eventos “com cunho de promoção pessoal ou de sua vida política ou de eleições”. A multa estipulada em caso de descumprimento é de 5.000 reais.

França é pré-candidato à reeleição e terá pela frente um adversário do PSDB, o ex-prefeito de São Paulo João Doria. A magistrada acolheu a argumentação de Pereira e Chalita a respeito de um evento em São José do Rio Preto (SP), com a participação do governador e representantes de mais de cinquenta municípios, no qual ele teria se beneficiado de obras públicas para promover sua postulação eleitoral.

“Há fortes indícios de utilização de atos da administração para promoção pessoal e eleitoral em favor do requerido, o que culminaria em afronta ao princípio constitucional da impessoalidade”, escreveu a juíza, em decisão provisória.

Além da restrição a França, a juíza também determinou que o Governo de São Paulo retire as informações de divulgação dos eventos de suas redes oficiais e pediu a identificação da autoria das publicações e a apuração de um possível desvio da máquina pública.

Ex-aliados

Esse é mais um capítulo da batalha jurídica e política entre Doria e França, travada desde os primeiros momentos da campanha. O atual governador herdou a função em 7 de abril, depois que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) renunciou para ser pré-candidato à Presidência da República.

Mesmo tendo feito parte de um governo tucano nos últimos anos, a decisão de França de concorrer à reeleição contra o PSDB deu início a uma disputa pelo apoio da base de Alckmin. Procurado por VEJA, o governador Márcio França não se manifestou até a publicação desta nota.

