Judiciário brasileiro alcança recorde de produtividade em 2025

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O Judiciário alcançou taxa histórica de resolução de 110% em 2025, fechando 44,5 milhões de casos. Este avanço, revelado na 20ª edição do “Anuário da Justiça Brasil”, deve-se à digitalização e ao fortalecimento de precedentes. Entenda como o sistema se moderniza e os próximos passos para uma Justiça mais eficiente.

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O Poder Judiciário alcançou um feito histórico no ano passado, quando recebeu 40,7 milhões de novos casos, mas finalizou 44,5 milhões de processos, o que representa uma taxa de resolução de 110%. Esses e outros dados inéditos constam na 20ª edição do “Anuário da Justiça Brasil”. A obra na íntegra será lançada nesta quarta-feira, 10, na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, com a presença do presidente da Corte, ministro Edson Fachin, além de ministros, magistrados e lideranças da advocacia nacional.

De acordo com as informações da publicação, o avanço na produtividade da Justiça brasileira em 2025 está associado a duas causas principais: à digitalização dos processos e ao fortalecimento dos precedentes jurídicos.

O primeiro ponto é que todas as ações tramitam, atualmente, via meio eletrônico. Além disso, aproximadamente 90% das decisões colegiadas são deliberadas em sessões virtuais assíncronas, o que permite uma gestão mais eficiente do estoque processual acumulado. Já o segundo aspecto envolve as decisões que servem como diretriz, modelo ou regra para o julgamento de casos futuros, o que contribui para a garantia de igualdade, previsibilidade e segurança jurídica ao sistema.

A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Vanessa Ribeiro Mateus, avalia que o desempenho obtido no ano passado não significa o fim dos desafios, pois “a magistratura tem plena consciência de que a Justiça precisa ser cada vez mais eficiente, transparente e próxima da sociedade. E esses números mostram que esse caminho está em curso”, afirma.

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Além de apresentar as informações detalhadas sobre os processos julgados em 2025, o “Anuário da Justiça Brasil”, publicado pela revista eletrônica Consultor Jurídico (Conjur), com apoio institucional da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), celebra as duas décadas completas da obra com uma retrospectiva histórica especial. Este levantamento inédito vai revelar o impacto das mudanças institucionais, jurídicas e sociais ocorridas no sistema judiciário brasileiro ao longo dos últimos vinte anos.