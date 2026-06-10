🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Política

Judiciário brasileiro alcança recorde de produtividade em 2025

Em feito histórico, tribunais julgam volume de processos superior ao total de novas ações recebidas

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 07h00
Plenário do STF durante sessão de julgamento
Judiciário alcançou taxa histórica de resolução de 110% em 2025 (Victor Piemonte/STF)
Continua após publicidade
Judiciário brasileiro alcança recorde de produtividade em 2025 Priorize VEJA no Google

O Poder Judiciário alcançou um feito histórico no ano passado, quando recebeu 40,7 milhões de novos casos, mas finalizou 44,5 milhões de processos, o que representa uma taxa de resolução de 110%. Esses e outros dados inéditos constam na 20ª edição do “Anuário da Justiça Brasil”. A obra na íntegra será lançada nesta quarta-feira, 10, na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, com a presença do presidente da Corte, ministro Edson Fachin, além de ministros, magistrados e lideranças da advocacia nacional.

De acordo com as informações da publicação, o avanço na produtividade da Justiça brasileira em 2025 está associado a duas causas principais: à digitalização dos processos e ao fortalecimento dos precedentes jurídicos.

O primeiro ponto é que todas as ações tramitam, atualmente, via meio eletrônico. Além disso, aproximadamente 90% das decisões colegiadas são deliberadas em sessões virtuais assíncronas, o que permite uma gestão mais eficiente do estoque processual acumulado. Já o segundo aspecto envolve as decisões que servem como diretriz, modelo ou regra para o julgamento de casos futuros, o que contribui para a garantia de igualdade, previsibilidade e segurança jurídica ao sistema.

Siga

A presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Vanessa Ribeiro Mateus, avalia que o desempenho obtido no ano passado não significa o fim dos desafios, pois “a magistratura tem plena consciência de que a Justiça precisa ser cada vez mais eficiente, transparente e próxima da sociedade. E esses números mostram que esse caminho está em curso”, afirma.

Continua após a publicidade

Além de apresentar as informações detalhadas sobre os processos julgados em 2025, o “Anuário da Justiça Brasil”, publicado pela revista eletrônica Consultor Jurídico (Conjur), com apoio institucional da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), celebra as duas décadas completas da obra com uma retrospectiva histórica especial. Este levantamento inédito vai revelar o impacto das mudanças institucionais, jurídicas e sociais ocorridas no sistema judiciário brasileiro ao longo dos últimos vinte anos.

Publicidade
TAGS:
Justiça
Luiz Edson Fachin
Radar
STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).