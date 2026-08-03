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Política

Jovens são os mais abertos a mudar de candidato à Presidência até as eleições, aponta pesquisa

Entre quem tem até 24 anos, 40% ainda está disposto a mudar o voto; média nacional é de 23%

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 09h50 | Atualizado em 3 ago 2026, 10h35
Teclado de urna eletrônica com botões numéricos em braile, e teclas coloridas "BRANCO", "CORRIGE" (laranja) e "CONFIRMA" (verde), também em braile
Partido quer análise da ficha dos novos integrantes  (Antonio Augusto/TSE)
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A nova rodada de pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, aponta que os eleitores mais jovens são os mais dispostos a mudar o voto até as eleições. Enquanto no cenário nacional, três em cada quatro brasileiros (75%) já têm convicção de suas escolhas, entre eleitores de 16 a 24 anos esse número cai para 59%.

A falta de certeza abre espaço para uma mudança de candidatos até as eleições: entre os mais jovens, 40% disseram estar dispostos a mudar o voto. O outro 1% não soube ou não quis responder. No cenário nacional, a margem de mudança é menor, com 23% dos brasileiros deixando suas possibilidades em aberto até outubro. Outros 2% não responderam.

Entre os brasileiros de 25 a 40 anos (72%) e de 41 a 59 anos (78%) os números são parecidos com a média nacional, com cerca de ¾ dos eleitores convictos de suas escolhas. No primeiro, 27% admitem a possibilidade de mudança e no segundo, 20%.

Os 60+ são a parcela da população com mais certeza do voto: 85% dizem que a decisão é definitiva e apenas 13% consideram mudar de posição. Os que não souberam responder somam 1%.

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A Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados entrevistou, por telefone, 2. 002 pessoas entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

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