Josué Gomes diz a Alckmin que não será vice na chapa do tucano

O empresário Josué Gomes (PR), filho do ex-vice-presidente José Alencar, avisou ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB à Presidência, que não será candidato a vice em sua chapa.

Nesta segunda-feira 23, o tucano e Josué se encontraram duas vezes em São Paulo. A primeira reunião ocorreu pela manhã e a segunda, à tarde. Neste último encontro, o empresário disse ao ex-governador paulista que ele poderia se sentir a vontade de buscar um novo nome e comunicou que não aceitaria a indicação do seu partido.

O nome de Josué Gomes como companheiro do tucano havia sido indicado pelas siglas do chamado Centrão, PR, PP, DEM, PRB e Solidariedade, que decidiram na última quinta-feira 19 apoiar a candidatura de Alckmin ao Palácio do Planalto.

Apesar da negativa de Josué, o apoio do PR e dos demais partidos a Geraldo Alckmin será mantido e a escolha do companheiro de chapa do tucano voltará a ser discutida pelos líderes do bloco.

Na semana passada, ao receber a indicação para compor chapa com Alckmin, o empresário divulgou uma nota em que agradeceu a “confiança” dos líderes do Centrão. “Recebi com responsabilidade essa possível indicação. Agradeço a confiança que as lideranças depositam em meu nome. No meu retorno, procurarei inteirar-me dos encaminhamentos feitos pelos partidos, para que possa tomar uma decisão”, afirmou no texto.

Josué tinha uma reunião marcada com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), nesta terça-feira 24, mas a conversa foi adiada. Pimentel também quer ter o empresário como candidato a vice em sua chapa à reeleição.