José Sarney continua internado na UTI sem previsão de alta após cirurgia

Aos 96 anos, o o ex-presidente José Sarney continua internado sem previsão de alta na UTI de um hospital particular em São Luís, no Maranhão. Segundo a assessoria de imprensa, o quadro é estável e tem evoluído bem, mas ele ainda não foi liberado pela equipe médica para continuar a recuperação em casa.

Sarney foi internado na sexta-feira, 9, depois de passar uma cirurgia abdominal para reversão de uma obstrução intestinal. O procedimento foi realizado sem intercorrências. O boletim médico divulgado neste domingo informa que o ex-presidente segue acompanhado pelas equipes de terapia intensiva e cirurgia do aparelho digestivo.

Em setembro, Sarney havia sido internado duas vezes. A primeira internação, no UDI Hospital, da Rede D’Or, em São Luís, foi para tratar um quadro de infecção respiratória. A segunda, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foi para um check-up após diagnóstico de pneumonia.