José Dirceu segue milionário, apesar das tempestades vividas na Lava-Jato
Ex-ministro, que vai concorrer a deputado federal, declarou ao TSE patrimônio de R$ 4,1 milhões
O ex-ministro José Dirceu, que pretende retornar ao Congresso mais de 20 anos após ter sido cassado, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 4,1 milhões de reais.
A declaração mostra que Dirceu conseguiu manter uma boa situação financeira, mesmo após as seguidas prisões e condenações no mensalão e na Operação Lava-Jato — parte delas anuladas posteriormente pela Justiça.
A maior parte do patrimônio do petista corresponde a uma casa no bairro de Indianópolis, em São Paulo, avaliada em 3,2 milhões de reais.
O ex-ministro também informou ter outras duas casas em Vinhedo, no interior de São Paulo, valendo 403 mil e 110 mil reais, e um terreno de 70 mil reais na mesma cidade.
Dirceu ainda declarou 250 mil reais em diferentes tipos de investimento e 60 mil reais no total de participações em duas empresas, uma consultoria e um escritório de advocacia.