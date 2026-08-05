José Dirceu segue milionário, apesar das tempestades vividas na Lava-Jato

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José Dirceu declarou R$ 4,1 milhões em bens à Justiça Eleitoral, buscando retorno ao Congresso. O patrimônio revela sua estabilidade financeira mesmo após prisões e condenações, em parte anuladas. A maior parte são imóveis, incluindo uma casa de R$ 3,2 milhões em São Paulo, além de investimentos e participações em empresas.

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O ex-ministro José Dirceu, que pretende retornar ao Congresso mais de 20 anos após ter sido cassado, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 4,1 milhões de reais.

A declaração mostra que Dirceu conseguiu manter uma boa situação financeira, mesmo após as seguidas prisões e condenações no mensalão e na Operação Lava-Jato — parte delas anuladas posteriormente pela Justiça.

A maior parte do patrimônio do petista corresponde a uma casa no bairro de Indianópolis, em São Paulo, avaliada em 3,2 milhões de reais.

O ex-ministro também informou ter outras duas casas em Vinhedo, no interior de São Paulo, valendo 403 mil e 110 mil reais, e um terreno de 70 mil reais na mesma cidade.

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Dirceu ainda declarou 250 mil reais em diferentes tipos de investimento e 60 mil reais no total de participações em duas empresas, uma consultoria e um escritório de advocacia.