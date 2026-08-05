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Política

José Dirceu segue milionário, apesar das tempestades vividas na Lava-Jato

Ex-ministro, que vai concorrer a deputado federal, declarou ao TSE patrimônio de R$ 4,1 milhões

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 10h21 | Atualizado em 5 ago 2026, 10h36
Homem idoso de cabelos grisalhos, óculos e terno azul, gesticula com a mão direita enquanto fala em um púlpito com dois microfones, em ambiente formal com fundo escuro e faixa verde e amarela
O ex-ministro José Dirceu discursa em sessão do Senado (Geraldo Magela/Agência Senado)
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O ex-ministro José Dirceu, que pretende retornar ao Congresso mais de 20 anos após ter sido cassado, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 4,1 milhões de reais.

A declaração mostra que Dirceu conseguiu manter uma boa situação financeira, mesmo após as seguidas prisões e condenações no mensalão e na Operação Lava-Jato — parte delas anuladas posteriormente pela Justiça.

A maior parte do patrimônio do petista corresponde a uma casa no bairro de Indianópolis, em São Paulo, avaliada em 3,2 milhões de reais.

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O ex-ministro também informou ter outras duas casas em Vinhedo, no interior de São Paulo, valendo 403 mil e 110 mil reais, e um terreno de 70 mil reais na mesma cidade.

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Dirceu ainda declarou 250 mil reais em diferentes tipos de investimento e 60 mil reais no total de participações em duas empresas, uma consultoria e um escritório de advocacia.

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