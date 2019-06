Jornalista Thomas Traumann estreia podcast em VEJA

Ex-ministro de Comunicação Social e autor do livro O pior emprego do mundo – 14 ministros da Fazenda contam como tomaram as decisões que mudaram o Brasil e mexeram no seu bolso, Thomas Traumann apresenta o novo podcast de VEJA, Traumann Traduz.

Entre segunda e quinta-feira, depois das 18h, o podcast trará análises do jornalista sobre como os principais fatos da política e da economia nacional impactam a vida dos brasileiros. Em episódios de cinco minutos, Traumann irá explicar as decisões do governo, as votações do Congresso e as variações das bolsas de um jeito simples e direto.

O podcast Traumann Traduz está disponível no Spotify, no YouTube, no Deezer, no Apple Podcasts e no site de VEJA.

No episódio desta segunda-feira, 17, Traumann explica que o estilo Bolsonaro de demitir servidores intensifica a insegurança generalizada. Ouça aqui.

Além do recém-lançado Traumann Traduz, VEJA apresenta também o podcast Funcionário da Semana, que vem acompanhado do slogan “Conheça quem trabalha para você”. O programa narra a trajetória e os últimos movimentos de autoridades brasileiras que estão no centro do noticiário. Ministros, governadores, deputados, juízes, promotores e outros servidores pagos pelo cidadão têm sua história, suas polêmicas (e até seus salários) contados em episódios de aproximadamente 20 minutos. O programa é narrado pelo jornalista Thomaz Molina e tem a participação de colunistas e jornalistas de VEJA, além de entrevistas com nomes cuja história se cruza com o personagem central.

Os novos episódios são publicados às quintas-feiras no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Apple Podcasts e no site de VEJA.