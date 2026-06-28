Jornalista perde processo contra Michelle e precisa indenizar ex-primeira-dama

A jornalista Teônia Pereira foi condenada a pagar 15 mil reais à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por danos morais, após ter dito que ela é “ex-garota de programa”.

Pereira também terá que publicar a sentença, da Justiça do Distrito Federal, em suas redes sociais. O entendimento foi de que a alegação “não encontra absolutamente nenhum substrato que lhe confira sequer verossimilhança”.

Pereira também disse que a família toda de Michelle teria “passagem pela polícia”, mas escapou de punição por isso depois de apresentar matérias jornalísticas mostrando que parentes da ex-primeira-dama de fato tiveram problemas judiciais.