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Política

Jornalista perde processo contra Michelle e precisa indenizar ex-primeira-dama

Teônia Pereira foi condenada a pagar 15 mil reais para Michelle, por danos morais, após ter dito que ela é "ex-garota de programa"

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jun 2026, 18h30 | Atualizado em 30 jun 2026, 08h35
FIM DO SILÊNCIO - A ex-primeira-dama: em vídeo, ela diz por que não se envolveu na disputa ao Planalto
FIM DO SILÊNCIO - A ex-primeira-dama: em vídeo, ela diz por que não se envolveu na disputa ao Planalto (PL Mulher/.)
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A jornalista Teônia Pereira foi condenada a pagar 15 mil reais à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, por danos morais, após ter dito que ela é “ex-garota de programa”.

Pereira também terá que publicar a sentença, da Justiça do Distrito Federal, em suas redes sociais. O entendimento foi de que a alegação “não encontra absolutamente nenhum substrato que lhe confira sequer verossimilhança”.

Pereira também disse que a família toda de Michelle teria “passagem pela polícia”, mas escapou de punição por isso depois de apresentar matérias jornalísticas mostrando que parentes da ex-primeira-dama de fato tiveram problemas judiciais.

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