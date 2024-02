Bolsonarista diz ter sido detido em aeroporto; PF não tem informações

O blogueiro português Sergio Tavares, que desembarcou no Brasil na manhã deste domingo (25) para participar da manifestação em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, disse ter sido “retido” pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Guarulhos. “Não tenho autorização para entrar no Brasil. Espero que meus direitos sejam cumpridos e que não me façam passar por nada injusto”, disse em vídeo compartilhado nas redes sociais. O conteúdo foi compartilhado por Bolsonaro em sua lista de transmissão.

As imagens teriam sido registradas por voltas das 8h20. Em contato com a reportagem, agentes da PF que teriam realizado a apreensão no aeroporto dizem “não ter informações”. “Vim apenas tirar imagens do evento do Bolsonaro para mostrar ao mundo que essa manifestação é grande”, acrescentou Tavares.

Bolsonaro deu entrevista a Tavares no início do mês. Na conversa, voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal (STF) e alguns ministros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as orientações das autoridades em saúde durante a pandemia, como máscaras de proteção facial.

Manifestação

Apoiadores do ex-presidente já começaram a se reunir para o ato na Avenida Paulista, marcado para às 15h. Em coro, pedem a volta de Bolsonaro ao Planalto e entoam cânticos evangélicos e dizem “ter vindo de graça”. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou que a convocação para a manifestação deste domingo contou com publicações patrocinadas de deputados, vereadores e senadores nas redes sociais para ampliar o alcance de posts que convocam bolsonaristas para o evento político.

