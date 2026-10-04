Jorginho Mello é reeleito governador de Santa Catarina

Jorginho Mello (PL) foi matematicamente reeleito neste domingo, 4, governador de Santa Catarina com 68,67% dos votos no estado. Seu vice é Adriano Silva (Novo), ex-prefeito de Joinville.

A chapa derrotou com ampla maioria os seus principais adversários, João Rodrigues (PSD) e Gelson Merísio (PSB), que era o candidato do PT no estado. Santa Catarina se tornou um reduto do bolsonarismo, ala à qual Mello é aliado.

Pesquisas eleitorais

Os levantamentos sobre as intenções de votos dos cidadãos catarinenses vinham mostrando que Jorginho Mello teria uma reeleição segura. Na véspera do primeiro turno, 3, uma pesquisa Quaest mostrou o atual governador com 71% das intenções de voto, enquanto João Rodrigues teria 14% e Merísio, 12%.