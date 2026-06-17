Joaquim Barbosa volta às redes e admite que pode tentar o ‘emprego mais difícil’

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC) reativou as redes sociais nesta terça-feira, 16, enquanto ensaia se lançar como pré-candidato à Presidência da República em outubro. A maioria das reações ao seu retono, no entanto, não foi positiva.

O relator do caso do Mensalão no Supremo, que deixou a Corte em 2014 após aposentar-se, admite a possibilidade da candidatura, embora não a confirme oficialmente ainda. “Estou estudando a possibilidade de, chegado o momento fixado pela lei, me lançar na disputa pelo emprego mais difícil e complexo do nosso país”, escreveu.

Internautas apontaram oportunismo na volta de Barbosa aos holofotes. “Sua hora de brilhar na política acabou, querer representar o povo brasileiro de vez em quando é coisa de oportunista”, disse um usuário do X. “Oi Joaquim, você está pelo menos 8 anos atrasado. Você podia ter impedido a vitória de Bolsonaro em 2018 e toda a tragédia que se abateu sobre o Brasil após o golpe contra Dilma e a prisão fraudulenta de Lula. Você está fazendo inveja ao Rubinho Barrichelo”, escreveu outro.

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Recém-filiado ao DC, onde chegou fazendo barulho e afastando a pré-candidatura de Aldo Rebelo, Barbosa ainda tem desempenho tímido nas pesquisas. No levantamento CNT/MDA divulgado nesta terça, ele tem 2,3% das intenções de voto, bastante distante dos primeiros colocados.