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Política

Joaquim Barbosa volta às redes e admite que pode tentar o ‘emprego mais difícil’

Ex-presidente do STF diz que pode se lançar à Presidência da República na eleição deste ano; maioria das reações dos internautas foi negativa

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 11h03
Joaquim Barbosa em sua última sessão como presidente do STF, em 2014
Joaquim Barbosa em sua última sessão como presidente do STF, em 2014 (Fellipe Sampaio/STF)
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Joaquim Barbosa volta às redes e admite que pode tentar o ‘emprego mais difícil’ Priorize VEJA no Google

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa (DC) reativou as redes sociais nesta terça-feira, 16, enquanto ensaia se lançar como pré-candidato à Presidência da República em outubro. A maioria das reações ao seu retono, no entanto, não foi positiva.

O relator do caso do Mensalão no Supremo, que deixou a Corte em 2014 após aposentar-se, admite a possibilidade da candidatura, embora não a confirme oficialmente ainda. “Estou estudando a possibilidade de, chegado o momento fixado pela lei, me lançar na disputa pelo emprego mais difícil e complexo do nosso país”, escreveu.

Internautas apontaram oportunismo na volta de Barbosa aos holofotes. “Sua hora de brilhar na política acabou, querer representar o povo brasileiro de vez em quando é coisa de oportunista”, disse um usuário do X. “Oi Joaquim, você está pelo menos 8 anos atrasado. Você podia ter impedido a vitória de Bolsonaro em 2018 e toda a tragédia que se abateu sobre o Brasil após o golpe contra Dilma e a prisão fraudulenta de Lula. Você está fazendo inveja ao Rubinho Barrichelo”, escreveu outro.

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Recém-filiado ao DC, onde chegou fazendo barulho e afastando a pré-candidatura de Aldo Rebelo, Barbosa ainda tem desempenho tímido nas pesquisas. No levantamento CNT/MDA divulgado nesta terça, ele tem 2,3% das intenções de voto, bastante distante dos primeiros colocados.

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