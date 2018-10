Depois de declarar seu voto ao candidato Fernando Haddad (PT), o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa usou novamente sua conta no Twitter, desta vez para rebater mensagens do candidato Jair Bolsonaro (PSL).

“Desde 2014, jamais emiti opinião sobre a conhecida Ação Penal 470. Mudei de atividade profissional. Virei a página. Mas vou esclarecer às pessoas sem conhecimento técnico o seguinte: 1) a AP 470 envolvia sobretudo líderes e presidentes de partidos”, escreveu. “Bolsonaro não era líder nem presidente de partido. Ele não fazia parte do processo do mensalão. Só se julga quem é parte no processo. Portanto, eu jamais poderia tê-lo absolvido ou exonerado. Ou julgado. É falso, portanto, o que ele vem dizendo por aí”, completou.

As mensagens do ex-presidente do STF são uma resposta a um vídeo postado pelo candidato do PSL pouco depois de Barbosa tornar público seu voto para presidente para o petista Fernando Haddad. No fim da manhã deste sábado, o capitão reformado postou uma gravação da época do processo do mensalão com a legenda: “Em suas redes sociais, Joaquim Barbosa divulga voto em Haddad, mas já está na história que ele mesmo disse que só Bolsonaro não foi comprado pelo PT no esquema de corrupção conhecido como mensalão.”

No vídeo publicado, Joaquim Barbosa apenas cita que Bolsonaro foi o único de seu partido que votou contra uma proposta do PT na Câmara dos Deputados.

