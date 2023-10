João Paulo Cunha aposta em Jorge Messias para o Supremo

Atualizado em 8 out 2023, 14h05 - Publicado em 8 out 2023, 14h30

Por Daniel Pereira Atualizado em 8 out 2023, 14h05 - Publicado em 8 out 2023, 14h30

Uma reportagem recente de VEJA mostrou como o petista João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara condenado no esquema do mensalão, está dando a volta por cima no terceiro mandato de Lula — não no papel de parlamentar, mas como advogado de sucesso, contratado por clientes com interesses milionários nos tribunais superiores.

Apesar da nova carreira promissora como advogado, João Paulo Cunha não deixa de lado a política e tem circulado com frequência por gabinetes poderosos de Brasília. Na última semana, por exemplo, ele disse em algumas conversas que Lula deve escolher para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria da ministra Rosa Weber o atual advogado-geral da União, Jorge Messias.

Segundo Cunha, Messias cumpriria os principais requisitos definidos pelo presidente da República: ser de confiança, leal e comprometido com o chefe. Lula, de acordo com o ex-deputado, quer no Supremo alguém com quem possa conversar de forma franca, sem papas na língua, sem intermediários e na hora que bem entender. Só Messias — que enfrenta a concorrência, entre outros, dos ministros Flávio Dino (Justiça) e Bruno Dantas (TCU) — se enquadraria nesse perfil.