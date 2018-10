O candidato à Presidência da República pelo PPL, João Goulart Filho, votou hoje (7) pela manhã, em uma escola infantil em Brasília. Segundo ele, caso não siga para o segundo turno, na próxima terça-feira (9) haverá uma reunião partidária para definir quem a legenda apoiará na disputa do dia 28.

Questionado quem ele apoiaria em um eventual segundo turno, João Goulart Filho afirmou que aguardará a decisão da Executiva Nacional do PPL, em São Paulo, no dia 9.

Nas redes sociais, o candidato apelou para a consciência do eleitor. “Vote pelo aumento real do salário mínimo, pela distribuição de renda e pela autonomia nacional. Apoie quem luta pela maior riqueza do Brasil: o povo trabalhador.”

Em entrevista ao jornal chileno La Terceira, João Goulart Filho destacou a importância de todos unirem força para “impedir o retrocesso”.

Na última pesquisa Datafolha, João Goulart Filho (PPL) não pontuou.