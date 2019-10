Cada vez mais divergente do presidente Jair Bolsonaro, após tê-lo apoiado nas eleições de 2018, o governador de São Paulo João Doria negou ter criado o slogan “Bolsodoria“, utilizado na época para aproximar as duas candidaturas. Em entrevista para a Globo News na noite desta quarta-feira 2, Doria afirmou que no período eleitoral era importante enfrentar “todos os partidos da esquerda juntos”.

“Eu não sou bolsonarista, não criei o ‘Bolsodoria’. O movimento nasceu no interior [de São Paulo], espontaneamente, mas eu incorporei”, admitiu o governador. “Naquela circunstância, na qual enfrentávamos todos os partidos de esquerda juntos, todos faziam campanha contra mim. Numa campanha, qual era o meu caminho senão estar ao lado daqueles que advogavam com Jair Bolsonaro?”, completou.

Doria, que tem questionado constantemente Jair Bolsonaro, se esquivou de responder sobre planos de enfrentar o presidente nas eleições de 2022. De acordo com ele, as críticas mútuas entre os dois partiram de Bolsonaro.

“Não é momento de discutir eleições de 2022, três anos e meio antes, é um erro. E não fui eu quem iniciou esse processo. O presidente Bolsonaro, talvez, foi quem deflagrou o processo [de trocar críticas com Doria]”, disse o governador.

Doria ressaltou que elogia alguns pontos do governo Bolsonaro e tem bom relacionamento com ministros como Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública), Paulo Guedes (Economia), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Tereza Cristina (Agricultura).