João Campos x Raquel Lyra: os quatro motivos que explicam os números da nova pesquisa Quaest

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A pesquisa Quaest indica uma virada na corrida pelo governo de Pernambuco, com Raquel Lyra superando João Campos. A análise aponta quatro fatores cruciais para essa mudança: a saída de Campos da prefeitura, a melhora na avaliação de Lyra, sua capilaridade política no interior e a impossibilidade de Campos monopolizar o apoio do presidente Lula.

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A mudança de posição entre Raquel Lyra e João Campos na corrida pelo governo de Pernambuco pode ser explicada por quatro obstáculos que se acumularam no caminho do ex-prefeito do Recife. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o editor José Benedito da Silva apontou a saída de Campos da prefeitura, a melhora na avaliação da governadora, a capilaridade política da adversária no interior e a impossibilidade de transformar o apoio do presidente Lula em um ativo exclusivo de sua candidatura (este texto é um resumo do vídeo acima).

A análise partiu da pesquisa Quaest apresentada no programa, na qual Raquel aparece com 44% das intenções de voto, contra 36% de João Campos. Na simulação de segundo turno mencionada por Laísa, a governadora também está à frente, por 47% a 37%. O cenário representa uma mudança em relação ao período em que Campos aparecia como favorito.

Para o editor, a primeira delas está diretamente relacionada à diferença entre disputar a eleição ocupando um cargo executivo e deixar a função para entrar na corrida eleitoral.

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Quanto pesa a perda da máquina administrativa?

João Campos deixou a prefeitura do Recife em abril para disputar o governo estadual. Com isso, segundo José Benedito, abriu mão de uma exposição cotidiana que permanece disponível para Raquel.

“Ele perdeu uma vitrine importante. Ele perdeu a possibilidade de estar todos os dias inaugurando obra, aparecendo como gestor. A Raquel continua fazendo isso como governadora”, afirmou.

O segundo fator destacado pelo editor é a melhora da avaliação da própria governadora. Na leitura de José Benedito, Raquel conseguiu converter essa percepção sobre sua administração em apoio eleitoral. “Ela tem hoje uma avaliação positiva importante em Pernambuco. Então ela conseguiu transformar essa melhora da avaliação do governo em intenção de voto.”

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Por que o interior virou uma vantagem para Raquel?

O terceiro obstáculo está fora da capital. José Benedito destacou a rede de prefeitos construída por Raquel, especialmente depois de sua ida para o PSD, como um elemento relevante na disputa.

“Eleição para governador em Pernambuco não se ganha só no Recife”, afirmou. “Você precisa ter presença no interior, precisa ter prefeito, precisa ter liderança local, precisa ter gente fazendo campanha.”

A avaliação ajuda a explicar por que a força acumulada por João Campos à frente da prefeitura do Recife não necessariamente se transfere na mesma proporção para uma eleição estadual. Na análise apresentada no Ponto de Vista, a capilaridade de Raquel no interior oferece à governadora uma estrutura política importante nesta fase da campanha.

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Por que Lula também virou um problema para João Campos?

O quarto obstáculo é mais particular: embora João Campos tenha o apoio de Lula e possa explorá-lo eleitoralmente, Raquel Lyra também mantém uma boa relação com o presidente.

“João não consegue transformar o Lula num ativo exclusivo dele”, afirmou o editor. Isso impede, segundo sua análise, que Campos apresente a disputa simplesmente como uma escolha entre o candidato de Lula e uma adversária do presidente. “Isso não funciona porque a Raquel construiu essa relação com o presidente. E isso tira do João uma arma que poderia ser muito importante numa eleição em Pernambuco.”

José Benedito considera que a soma desses fatores coloca Raquel em posição mais favorável na reta final. Ele ponderou que ainda havia 40 dias de campanha e que o cenário poderia mudar, mas acrescentou outro elemento: a ausência de um terceiro candidato competitivo. “É praticamente uma eleição de tudo ou nada já no primeiro turno”, disse. Para o editor, quem conseguir ampliar a vantagem neste momento poderá tornar uma reversão mais difícil posteriormente.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.