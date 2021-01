João Campos toma posse e diz que Recife não negará a ciência

João Campos (PSB), mais jovem prefeito eleito em uma capital brasileira na última eleição, tomou posse em Recife (PE) nesta sexta-feira e em seu primeiro discurso, no qual se emocionou ao lembrar do pai, Eduardo Campos, morto em 2014, deu ênfase especial no combate à pandemia do novo coronavírus e ao desenvolvimento da educação pública.

Campos determinou a elaboração de um plano de aquisição e distribuição da vacina contra a Covid-19 para a cidade nordestina, uma alternativa caso o plano de imunização do governo federal não avance com urgência. “Não cairemos na armadilha da negação à ciência”, afirmou o político de 27 anos, na Câmara Municipal de Recife.

Campos afirmou que o Brasil estaria em situação bem melhor se o conhecimento científico fosse devidamente reconhecido. Mas, apesar das críticas à postura do governo federal e de admitir que “pessoalmente, tem muitas discordâncias” com o presidente Jair Bolsonaro, avisou que a “instituição Prefeitura do Recife” pretende dialogar com Brasília em relação a projetos e parcerias.

O prefeito informou que receberá em breve um primeiro relatório e que o planejamento de vacinação no Recife será elaborado por uma comissão de especialistas coordenado pela nova secretária de Saúde, Luciana Albuquerque.

Em seu discurso, Campos também se comprometeu a tornar a educação pública do Recife a melhor entre todas as capitais brasileiras. “Minha batalha é pelo futuro que Eduardo (Campos) sonhou”, afirmou, em um dos trechos em que citou o pai, morto em acidente aéreo durante a campanha presidencial de 2014.

Por fim, João Campos ainda fez uma declaração de amor à namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP). “Companheira da vida, da luta e da paz. Quem me passa segurança e está sempre ao meu lado, quem me acolhe. Eu sou muito grato por ter você em minha vida, Tabata. Sua trajetória me inspira e você me faz ter a certeza que estou no caminho certo. Te amo”, afirmou, enquanto a namorada o aplaudia.