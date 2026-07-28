João Campos fala sobre reviravolta da pesquisa Quaest na disputa em Pernambuco

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Nova pesquisa Genial/Quaest aponta virada no governo de Pernambuco, com Raquel Lyra (PSD) numericamente à frente de João Campos (PSB), que antes liderava. Apesar do empate técnico, Campos minimiza a queda e aposta na campanha no interior, na aliança com Lula e nos indecisos para reverter o quadro.

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A nova pesquisa Genial/Quaest para o governo de Pernambuco mostrou uma mudança importante no cenário eleitoral. Após liderar o levantamento anterior, o candidato do PSB, João Campos, aparece agora numericamente atrás da governadora Raquel Lyra (PSD), embora ambos permaneçam empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o ex-prefeito do Recife minimizou os números e afirmou que a disputa continua aberta (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo a pesquisa apresentada no programa, Raquel Lyra registra 43% das intenções de voto, contra 37% de João. Na rodada anterior, realizada em abril, o cenário era inverso: o candidato do PSB tinha 42%, enquanto a governadora aparecia com 34%.

No segundo turno, a inversão também ocorreu. João Campos caiu de 46% para 39%, enquanto Raquel Lyra passou de 38% para 45%, mantendo o empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

Por que João Campos diz que o cenário ainda é favorável?

Questionado sobre a queda registrada na pesquisa, João Campos afirmou que o levantamento retrata uma disputa equilibrada e compatível com uma eleição envolvendo uma governadora que busca a reeleição. “Pernambuco mostra um cenário de completo equilíbrio da disputa, o que é algo previsível.”

O candidato também recorreu à trajetória política de sua família para defender que pesquisas iniciais não definem o resultado da eleição. “Vi meu pai sair com 3% das intenções de votos numa pesquisa para o governo do Estado, vencer a eleição e ser o maior governador da história de Pernambuco.”

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Segundo João Campos, a campanha entra agora em uma nova fase, com o início das viagens pelo interior do estado.

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A campanha ainda não chegou ao interior do estado?

O candidato afirmou que sua atuação até abril esteve concentrada na Prefeitura do Recife, o que limitou sua presença em outras regiões de Pernambuco. “Grande parte da minha agenda, ou quase sua totalidade, era na cidade.”

Agora, segundo ele, começa o período de percorrer o estado para apresentar suas propostas e ampliar o conhecimento do eleitor sobre sua candidatura. “A gente começa agora a andar por todo o Estado, podendo falar do futuro, podendo apresentar o que a gente acredita e, principalmente, mostrar a nossa identidade.”

A aliança com Lula será o principal eixo da campanha?

João Campos afirmou que pretende explorar politicamente o alinhamento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto em Pernambuco quanto no restante do país. “Nós estamos com o presidente Lula, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil.”

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Segundo o candidato, o PSB participou da construção dos palanques estaduais da campanha presidencial e pretende reforçar essa associação ao longo da disputa. Na avaliação dele, uma parcela significativa do eleitorado ainda desconhece essa vinculação. “Mais de 60% não sabem que nós somos a candidatura do presidente Lula ao governo.”

Onde João Campos aposta para crescer na campanha?

Para o candidato, o elevado número de eleitores ainda indecisos representa a principal oportunidade de crescimento nos próximos meses. “Mais de 41% dos eleitores não têm um voto decidido.”

João Campos afirmou que pretende concentrar a campanha na comparação entre sua gestão na Prefeitura do Recife e as propostas que pretende apresentar para o governo estadual. “Tenho certeza que esse alinhamento político — quando a gente mostrar tudo o que eu fiz como prefeito e aquilo que a gente vai fazer enquanto governador do Estado — vai ter uma diferença muito grande.”

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Segundo o candidato, a decisão do eleitor ocorrerá a partir da comparação entre os projetos apresentados para Pernambuco nos próximos quatro anos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.