João Campos, candidato do PSB ao governo de Pernambuco, participa de sabatina de VEJA

Ler Resumo





João Campos, candidato do PSB ao governo de Pernambuco e ex-prefeito do Recife, será o entrevistado desta quinta-feira, 10, na série de sabatinas de VEJA para as eleições de 2026. A entrevista, transmitida ao vivo às 14h, abordará suas propostas e os temas cruciais da disputa estadual.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O candidato do PSB ao governo de Pernambuco, João Campos, é o entrevistado desta quinta-feira, 10, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne os principais candidatos aos governos estaduais e integra a cobertura especial da revista para o pleito.

A entrevista será realizada às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site e pelos canais digitais de VEJA. A sabatina será conduzida pela colunista Marcela Rahal, com participação do editor de política José Benedito e do colunista Diogo Schelp.

Ex-prefeito do Recife, João Campos deixou o cargo para disputar o governo de Pernambuco. Na sabatina, deverá responder a perguntas sobre suas propostas para o estado e os principais temas da disputa estadual.

Com a iniciativa, VEJA amplia a cobertura das eleições de 2026 e oferece ao público a oportunidade de acompanhar, em entrevistas ao vivo, as posições dos candidatos que disputam os governos estaduais.