João Campos aproveita convenção do PSB para reforçar aliança com Lula em Pernambuco
Ex-prefeito tenta garantir apoio único a ele no estado contra a governadora Raquel Lyra (PSD), que o ultrapassou na corrida ao governo do estado
O ex-prefeito de Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, aproveitou a convenção eleitoral de seu partido — que tinha por objetivo oficializar Geraldo Alckmin como vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela segunda vez –, na noite da quarta-feira, 29, para reforçar a aliança que ele tem com o petista para o processo eleitoral de Pernambuco.
“Posso dar um testemunho para além de ser dirigente de um partido, mas alguém que governou uma cidade e sabe que o senhor é generoso com aqueles que cuidam do povo, que faz parceria e não mede esforços para cuidar de quem precisa (…). Serei candidato a governador do nosso estado de Pernambuco e fico muito feliz de saber que a gente vai poder caminhar lado a lado para construir uma grande vitória em Pernambuco e no Brasil”, declarou Campos durante discurso no evento.
O ex-prefeito vem fazendo diversos esforços para garantir o apoio exclusivo de Lula a sua candidatura ao governo pernambucano, visto que o presidente é o maior cabo eleitoral do estado (teve quase 70% dos votos em 2022).
A preocupação não é à toa. Pesquisa Genial/Quaest divulgada na terça-feira, 28, mostra que ele foi ultrapassado pela governadora Raquel Lyra (PSD) na disputa pelo comando do estado. No primeiro turno, ela tem 43% das intenções de voto contra 37% de Campos — o cenário é de empate no limite da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. No segundo turno, a governadora tem 42% contra 34% do ex-prefeito.
A dificuldade para João Campos explorar a imagem de Lula é que o presidente já fez diversos elogios à governadora e com quem mantém uma boa relação política, repleta de parcerias que ajudaram a mandatária a realizar obras e melhorias importantes na infraestrutura estadual.
O próprio PT de Pernambuco, apesar de estar coligado com o PSB, está dividido, com importantes lideranças locais se colocando como oposição a João Campos e favoráveis à reeleição de Lyra. O vereador Osmar Ricardo (PT-PE), por exemplo, abdicou temporariamente da posição de presidente do diretório recifense do partido para, segundo ele, fazer campanha livremente em favor da governadora.
Atenta aos acontecimentos, Raquel Lyra tem evitado se posicionar abertamente sobre o cenário nacional e montado uma base de apoio de amplo espectro, que vai do PSOL ao PL. Sua chapa também vem sendo formada de maneira estratégica, incluindo nomes que a aproximam de Lula e que se portam de forma moderada, a partir do diálogo.