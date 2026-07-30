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Política

João Campos aproveita convenção do PSB para reforçar aliança com Lula em Pernambuco

Ex-prefeito tenta garantir apoio único a ele no estado contra a governadora Raquel Lyra (PSD), que o ultrapassou na corrida ao governo do estado

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 12h40
Lula, João Campos e Alckmin na convenção do PSB
Lula, João Campos e Alckmin na convenção do PSB (PSB/Divulgação)
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João Campos aproveita convenção do PSB para reforçar aliança com Lula em Pernambuco Priorizar nos meus resultados Google

O ex-prefeito de Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, aproveitou a convenção eleitoral de seu partido — que tinha por objetivo oficializar Geraldo Alckmin como vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela segunda vez –, na noite da quarta-feira, 29, para reforçar a aliança que ele tem com o petista para o processo eleitoral de Pernambuco.

“Posso dar um testemunho para além de ser dirigente de um partido, mas alguém que governou uma cidade e sabe que o senhor é generoso com aqueles que cuidam do povo, que faz parceria e não mede esforços para cuidar de quem precisa (…). Serei candidato a governador do nosso estado de Pernambuco e fico muito feliz de saber que a gente vai poder caminhar lado a lado para construir uma grande vitória em Pernambuco e no Brasil”, declarou Campos durante discurso no evento.

O ex-prefeito vem fazendo diversos esforços para garantir o apoio exclusivo de Lula a sua candidatura ao governo pernambucano, visto que o presidente é o maior cabo eleitoral do estado (teve quase 70% dos votos em 2022).

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A preocupação não é à toa. Pesquisa Genial/Quaest divulgada na terça-feira, 28, mostra que ele foi ultrapassado pela governadora Raquel Lyra (PSD) na disputa pelo comando do estado. No primeiro turno, ela tem 43% das intenções de voto contra 37% de Campos — o cenário é de empate no limite da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. No segundo turno, a governadora tem 42% contra 34% do ex-prefeito.

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A dificuldade para João Campos explorar a imagem de Lula é que o presidente já fez diversos elogios à governadora e com quem mantém uma boa relação política, repleta de parcerias que ajudaram a mandatária a realizar obras e melhorias importantes na infraestrutura estadual.

O próprio PT de Pernambuco, apesar de estar coligado com o PSB, está dividido, com importantes lideranças locais se colocando como oposição a João Campos e favoráveis à reeleição de Lyra. O vereador Osmar Ricardo (PT-PE), por exemplo, abdicou temporariamente da posição de presidente do diretório recifense do partido para, segundo ele, fazer campanha livremente em favor da governadora.

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Atenta aos acontecimentos, Raquel Lyra tem evitado se posicionar abertamente sobre o cenário nacional e montado uma base de apoio de amplo espectro, que vai do PSOL ao PL. Sua chapa também vem sendo formada de maneira estratégica, incluindo nomes que a aproximam de Lula e que se portam de forma moderada, a partir do diálogo.

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