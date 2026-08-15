JHC recua e decide concorrer ao governo de Alagoas com mãe, esposa e Lira na chapa
Ex-prefeito de Maceió chegou a indicar que concorreria ao Senado, mas bateu o martelo sobre disputar comando do Palácio da República dos Palmares neste sábado
Dias após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sinalizar que concorreria ao Senado, JHC voltou atrás e formalizou neste sábado sua candidatura ao governo de Alagoas, com a própria mãe, a esposa e o ex-presidente da Câmara Arthur Lira em sua chapa.
O recuo anterior, quando indicou que não concorreria ao governo e disputaria o Senado, fez com que aliados de Lira o criticassem muito, já que ele tinha um acordo com o grupo do ex-chefe do Legislativo.
Bem posicionado nas pesquisas, JHC mudou de posição novamente e apostará na corrida ao governo, com Célia Rocha como companheira de chapa.
Uma das cadeiras ao Senado será disputada por Marina JHC, esposa do ex-prefeito de Maceió, que terá como suplentes a senadora Dra. Eudócia, mãe de JHC, e Ronaldo Lessa.
A outra vaga é de Lira, que terá Luiz Romero e Gustavo Feijó como suplentes.