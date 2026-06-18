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Política

Jaques Wagner diz que Lula ligou para ele para se solidarizar após operação

Parlamentar disse não acreditar que o presidente o tirará da liderança no Senado

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 17h01 | Atualizado em 18 jun 2026, 18h04
Homem idoso de cabelos e barba brancos, terno escuro, camisa azul clara e gravata listrada em azul e vinho, fala ao microfone com a mão direita levantada, usando um anel e pulseiras. Ele está em um ambiente escuro, com outras pessoas desfocadas ao fundo
Jaques Wagner no plenário do Senado durante sessão deliberativa (Carlos Moura/Agência Senado)
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Jaques Wagner diz que Lula ligou para ele para se solidarizar após operação Priorize VEJA no Google

Líder do governo no Senado e alvo de operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, 18, Jaques Wagner (PT-BA), disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para ele e se solidarizou com sua situação.

“Ele fez questão de me ligar e se solidarizar comigo, ele que teve até problemas maiores do que esse”, falou ele em entrevista à BandNews.

O senador afirmou ainda que não acredita que o presidente vá retirá-lo da liderança no Senado. “Acho muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e a confiança que ele tem em mim”, declarou. “Continuo na liderança até que o presidente Lula peça para me retirar e não acredito que ele vá fazer isso, ele sequer tocou nesse tema.”

Wagner também disse que sua pré-candidatura à reeleição no Senado está mantida. “Minha candidatura esta absolutamente mantida. Estou muito seguro de tudo que fiz e da minha vida pessoal”, respondeu ao ser questionado sobre o assunto.

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Na mesma entrevista, Wagner negou irregularidades e disse ter relação “praticamente zero” com Daniel Vorcaro. A operação da Polícia Federal nesta manhã cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao senador e ao banqueiro Augusto Lima, ex-sócio do dono do Banco Master. Segundo a investigação, Wagner teria recebido um apartamento no valor de 2,4 milhões, além de um pagamento de 3,5 milhões de empresas de Lima. Em contrapartida, o senador teria agido a favor de iniciativas que interessavam ao Master, como o aumento da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), de 250 mil para 1 milhão de reais. Wagner negou essa acusação e afirmou que, como líder do governo, encaminhou voto contra essa emenda.

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